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「貴又要自己煮」大咖藝人都賣乾拌麵？內行揭「暗黑3關鍵」：根本爽賺

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▲▼曾國城訪問,曾拌麵專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲曾國城副業經營有聲有色！（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

「現在藝人為什麼都在投資乾拌麵？」一名網友驚呼，逛了一圈大賣場，發現一堆藝人都加入乾拌麵的廝殺大戰，讓原PO不免好奇「真的這麼賺嗎？」文章貼出後，內行網友揭3個原因，包括成本低、利潤高，更重要的是藝人光環加持，「館長之前有算過，乾拌麵是暴利，反而水餃才是薄利！」

這名網友在PTT透露，日前去逛大賣場，赫然發現架上有琳琅滿目的乾拌麵，而且清一色都是藝人自創品牌，「才發現原來老蕭也出乾拌麵了，怎麼現在很多藝人都在投資乾拌麵，老蕭、曾國城、謝霆鋒、賈靜雯等一堆人都在出乾拌麵。」

請繼續往下閱讀...

▲▼賈靜雯,賈子宸姐弟攜手上好菜。（圖／記者李毓康攝）

▲賈靜雯也加入麵食大戰！（圖／記者李毓康攝）

▲蕭敬騰「辣椒先生」品牌上市發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲蕭敬騰酷愛吃辣！（圖／記者林敬旻攝）

對此，原PO好奇想問這一塊市場的吸金度，畢竟一包價格不太親民，「乾拌麵真的這麼賺嗎？」文章曝光後，引發大批網友討論，「一包賺50，賣個10萬包有500萬，你不賺？」、「成本ㄎㄎ」、「據說都不便宜，明星光環加持，迷哥迷姐迷妹會願意買帳」、「很賺啊，一包成本才多少，比外面現煮的陽春麵還貴」、「比手搖飲還好賺」、「超貴的，而且只是澱粉」、「暴利，代工廠很多」、「館長之前有算過，乾拌麵是暴利，反而水餃才是薄利」。

▲▼ 為何大咖藝人一窩蜂賣乾拌麵？　內行揭「暗黑3關鍵」：根本爽賺（圖／翻攝PTT）

▲內行揭3關鍵：根本爽賺！（圖／翻攝PTT）

另一派網友直言不買單，「寧願吃麵店，也不當潘仔買來還要自己煮」、「XXX那個一包快70，幹嘛不直接出去買麵」、「覺得夭壽貴，從沒買過」、「自己買一袋關廟日曬麵回家就好了」、「乾拌麵50哪裡不貴？50我可以在巷口麵攤吃大碗乾麵，還不用自己煮」、「完全不想買，那種價錢充值信仰的吧」。

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