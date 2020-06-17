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桃園未成年少女「吸笑氣」裸斃摩鐵　老司機曝「黑幫金庫」內幕

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圖、文／鏡週刊

警方近年大力緝毒成效卓著，但未被列為法定毒品的笑氣卻異軍突起，成為年輕人開趴助興的新寵，吸食後意外死亡的案例也層出不窮。此外，更有黑幫靠販賣笑氣賺大錢、到處鬧事，形成治安隱憂。

桃園1名未成年少女（右）去年底陳屍摩鐵，死因與吸食笑氣有關。（翻攝壹電視）

▲桃園1名未成年少女（右）去年底陳屍摩鐵，死因與吸食笑氣有關。（圖／鏡週刊提供，下同）

桃園年前一名未成年少女與男友全身赤裸，倒臥在汽車旅館房內，現場還有毒咖啡包、笑氣瓶、吸食笑氣用的氣球，少女送醫後不治身亡，事實上這是桃園市近一年來發生多起吸食笑氣死亡的案例之一，也讓笑氣氾濫程度再度引發關注。

笑氣氾濫問題嚴重，警方查獲許多笑氣鋼瓶，卻只能輕罰了事。（翻攝畫面）

知情人士則透露：「因警方強力緝毒，讓一些靠販毒維生的年輕黑幫分子，改賣笑氣牟利，他們不僅大剌剌在打火機上印製廣告，甚至公然在臉書成立粉絲專頁拉客，強調24小時服務。更誇張的是，這些小弟靠著笑氣賺大錢之後，還招兵買馬擴大勢力，不僅踩人地盤，甚至還四處惹事生非。」

笑氣業者大剌剌在打火機上印製廣告，標榜24小時送貨到府。（讀者提供）

為了遏制笑氣氾濫，衛福部已決定將醫療用笑氣列管，桃園市政府也創下先例，研議增訂地方自治條例，嚴懲不當販售笑氣的行為。

竹聯幫信堂掌握桃園笑氣市場，常在地方上滋事。（讀者提供）

針對立法管制笑氣，東吳大學公法研究中心主任胡博硯則指出，笑氣在工業上的使用很廣泛，有問題的不是笑氣本身，而是濫用笑氣者，應該管制不當使用或販賣，而非管制製造、運輸。笑氣管制是政府早晚要面對的問題，若任由笑氣繼續氾濫，影響層面只會越來越大。

新北一名男子吸食笑氣後開車，因意識不清自撞分隔島（紅圈處）。（翻攝畫面）

「其實最近笑氣似乎供不應求，但品質也越來越差，原本叫2支鋼瓶就可以找美眉嗨整晚，現在都要叫到5、6支才夠用，價錢卻沒有比較便宜，所以我現在也都不太玩了。」小明邊說邊罵，痛批笑氣業者太惡劣。

笑氣氾濫問題嚴重，警方查獲許多笑氣鋼瓶，卻只能輕罰了事。（翻攝畫面）

小明也告訴本刊，吸笑氣會出事，主要是因為混用毒品。他說：「目前為止，我只看過一起單純因吸笑氣死亡的案例，那是一個未成年小妹妹吸完之後，在飄飄欲仙的狀況下跌倒，結果頭部重擊地面，造成顱內出血死亡。其他吸笑氣出問題的狀況，幾乎都是因為別種毒品交叉作用所導致。」

但醫師強調，長期吸食笑氣會傷害神經系統，造成耳鳴、心智混亂、肢體麻痺、尿失禁、幻覺、失憶、憂鬱等症狀，甚至缺氧昏迷成為植物人或死亡。吸食笑氣不僅影響健康，也正衝擊社會治安。

知情人士透露：「因警方強力緝毒，讓一些靠販毒維生的年輕黑幫分子，改賣笑氣牟利，他們不僅大剌剌在打火機上印製廣告，甚至公然在臉書成立粉絲專頁拉客，強調24小時服務。更誇張的是，這些小弟靠著笑氣賺大錢之後，還招兵買馬擴大勢力，不僅踩人地盤，甚至還四處惹事生非。」

★鏡週刊關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。


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