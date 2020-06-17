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韓國瑜根本股神！名下百張生技股暴增1795萬　單日爽賺170萬

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韓國瑜日前卸下高雄市長職務。（圖／宋岱融攝影）

▲韓國瑜日前卸下高雄市長職務。（圖／宋岱融攝影）

圖、文／CTWANT

高雄市前市長韓國瑜日前卸下首長職務，正式成為無業狀態，雖然他目前沒有收入，但靠著獨具慧眼的投資術，口袋依然賺飽飽，成功「發大財」。根據監察院財產申報資料，韓國瑜名下持有100張合一生技（4743）股票，當時持股成本為100萬元，但隨著合一股價飆升，現在市值已達1895萬元，相當於近8年的市長薪俸。

韓國瑜先前的財產申報資料顯示，他在108年3月間買進100張合一股票，總額為100萬元。儘管當時合一的股價不高，但今年靠著利多加持，股價一路飆升，最高曾漲到233.5元；不過，合一股價創新高不久就二度跌停，所幸糖尿病足慢性傷口潰瘍新藥新藥ON101解盲成功，今（16日）一開盤就攻上漲停板，股價來到189.5元。

按照目前股價計算，韓國瑜手上的100張合一股票價值1895萬元，扣除持股成本後，身價直接爆增1795萬元，相當於近8年的市長年薪，且光是今天1天，他就靠著這支股票淨賺170萬元，和高雄市長約230萬元的年薪相去不遠。

遭高票罷免的韓國瑜12日正式卸下高雄市長一職，加上他本人宣布現階段「不會接受任何邀請、職務、組織，以及任何形式的活動」，目前是無職一身輕；雖然韓國瑜沒有工作，但靠著慧眼獨具的投資法買進飆股，口袋依然賺飽飽，1天就賺進超過普通上班族年薪的金額，經濟方面應暫時不至於匱乏。

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