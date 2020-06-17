頭皮屑就交給專業殺手對付！重要場合不NG就靠Alpecin抗頭皮屑洗髮露

▲每當重要場合身穿正式服裝，卻被發現「屑花」漫天飛時該怎麼辦？（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

消費中心／綜合報導

每當情人節、聖誕節等約會的日子來臨，看著朋友成雙成對放閃，你有認真思考過為什麼自己還單身嗎？根據《網路溫度計》統計，女生對於男生儀容的10大NG原因，就有三項跟「頭皮」有關。不管是約會、面試穿上正式服裝，卻被發現肩膀上總有「屑花」散落時總想大喊，「屑屑，別再聯絡！」，這時候就是Alpecin抗頭皮屑洗髮露（Alpecin Dandruff Killer）登場的時候。

▼每當約會女生依偎在肩膀上，卻發現「屑屑」一定是人生最尷尬的事之一。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



許多男性應該都對頭皮屑、頭皮油等問題不陌生，尤其是到了換季時、穿深色衣服、拿下帽子時，肩膀衣服上甚至是頭髮上都出現明顯的頭皮屑，外出見客戶或是親密好友仔細一看就尷尬到不行。或是頭皮總是油膩不清爽，這時候就應該要好好正視頭皮問題。

而關心頭皮健康或頭皮屑問題的朋友，相信對德國髮現工程Alpecin並不陌生，主打專利咖啡因配方，養髮健髮維持頭皮健康，許多男性消費者都列為浴室常備髮品！更針對有頭皮屑困擾的消費者在今年從德國原裝進口引進新的產品強勢登台，只在屈臣氏實體商店與線上通路獨家販售！

▼頭皮總是油膩不清爽，這時候就應該要好好正視頭皮問題。（資料照／ETtoday）



這款專為男性設計的男用Alpecin抗頭皮屑洗髮露（Alpecin Dandruff Killer）採用獨創四重防禦系統，以四種活性成分在頭皮上形成一道防護牆，對抗油性頭皮及皮屑問題，洗後清爽無負擔，還有淡淡的男性香調，讓你不在重要場合失面子。

根據產品資料指出，四重防禦系統是透過 Zinc Pyrithion (活膚鋅,ZP) 、Piroctone Olamine(吡羅克酮乙醇胺鹽,PO)，對抗頭皮屑生成，再以Salicylic Acid(水楊酸,SA) and Fumaric Acid(延胡索酸,FA)去除已生成的頭皮屑、調理頭皮表層，同時提升頭皮防禦力，最後還添加維生素原B5(Panthenol), 尿囊素(Allantoin)，能幫助頭皮留住水分，讓頭皮受到如同髮廊般的細心呵護。

▲許多男性部落客也紛紛在自己社群平台上推薦。（圖／品牌提供）

天天使用後，許多男性部落客都是推薦有加！連身邊的老婆或女友也明顯感受到心愛的另一半有明顯的變化！這個夏季，趕緊到屈臣氏指名購入Alpecin抗頭皮屑洗髮露！調理頭皮問題，讓頭皮屑或油頭困擾不再出現。

不想當屑屑男，頭皮清爽神器「Alpecin抗頭皮屑洗髮露」是許多男性用過之後必定回頭再購的洗髮產品！全台屈臣氏均有販售，不必遠赴德國也不用花時間找代購。想要趕快變帥脫單？想要拉近與另一半的親密距離？先跟屑屑說掰掰！

►「屑屑，別再聯絡」 點此搶購讓自己重要場合不尷尬

+本產品為特定用途化妝品(Salicylic Acid 0.5%)，衛部粧輸字號第023989號