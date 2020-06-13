今年夏至必看！「上帝的金戒指」賞日環食攻略　一張圖看去哪追起來

▲日環食全台9縣市可見，錯過再等195年。（圖／台北市立天文館）

記者賴文萱／台北報導

此生最後一次機會！今年夏至6月21日，全台9縣市都能看見被稱為「上帝的金戒指」日環食天文奇景，若錯過這次，就得再等195年。天氣風險也計算出6/21歷史晴天率，強調想看日食，就要找最晴朗的地方。

這次日環食全程歷時5小時48分鐘，約從上午11時46分開始，下午5時34分結束，錯過這次，下次台灣本島再見要等195年，相當於近2個世紀。台北天文館說明，台灣前一次見到日環食是8年前，當時為日出帶食，日環食將有5個重點過程，初虧、食既、食甚、生光到復圓結束。

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氣象局天文站指出，6月21日發生的日環食現象，台灣中南部、東部等9縣市都能看得到，這次環食帶將橫跨台灣本島，從西到東，通過金門、澎湖北側、雲林南部、嘉義、台南北側、高雄北側、花蓮南側及台東北側，各地可見1秒至近60秒的環食景象，越靠近環食帶看到的時間越長，其它地區則可見到遮掩較大的偏食現象。

▲日環食時間表。（圖／記者許力方製）



天氣風險表示，2020年6月21日下午4點，在台灣可以觀賞到百年難得一見的「日環食」奇景，要能夠欣賞到日環食，一定不能有雲朵遮蔽太陽。這次日環食的環食帶通過金門、澎湖、雲林、嘉義、花蓮和台東，嘉義市區靠山、易有午後雷雨，因此晴天機率相對較低。金門在六月中後梅雨結束時天氣相對穩定，也因此晴天機率最高。

越接近環食帶，太陽被遮蔽的比例越高，距離環食帶最遠的台北天文館，日偏食遮蔽率有91.5%，而距離環食帶最近的南瀛天文館，有97.1%的日偏食。不過越往北部，晴天機率相對較低，還是要往南部比較有機會。

不過，天氣風險說，晴天機率只是統計結果，不代表這些地點必然是晴天或者非晴天，後續將持續更新6/21的天氣，請大家密切注意。



▲6/21日環食歷史晴天率。（圖／天氣風險）

台北市天文館指出，本次日環食從非洲內陸至西太平洋，整個亞洲幾乎都在可見食的範圍，台灣位於環食帶上，全台食分皆超過0.92（月面掩入日面的視直徑比）。以台北為例，食分為0.937，可看到遮蔽日面達91.7%的日偏食，而中南部部分地區位在寬47公里左右的環食帶上，遮蔽日面可達97%以上，食分超過了0.99。

事實上，日食每年最多發生5次，最少會有2次；每百年平均發生236.7次；同一地區平均每3年可見一次日偏食，每300多年僅可見一次日全食。前一次台灣見到日環食，是在8年前的2012年5月21日，當時為日出帶食，觀測時間較不理想，下一次環食帶通過台灣本島的日環食，則要再等到195年後的2215年6月28日，已經「不是讀者有機會看到」了，一定要把握這次的機會。

天文館表示，下一次發生環食帶大範圍覆蓋台灣的日環食，可要等到將近200年之後的2215年，6月21日當天台北天文館也會舉辦日食觀測活動，歡迎全國民眾一同前來參與這次台灣的世紀盛事。

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