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「We愛•空中課堂」首採線上+線下授課　講師曝後期製作人必備4條件

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▲兩岸青年導演。（圖／We愛提供）

▲「We愛•空中課堂」於13日開講！（圖／We愛提供，下同）

實習記者曾筠淇／綜合報導

受到上海、台北兩地關注的「We愛•第四屆兩岸青年短片大賽」第2場活動──「We愛•空中課堂」已於13日開跑，主辦方首次透過「線上+線下」的形式，邀請了上海生動數碼後期製片總監陳冠豪線下教學，台灣青年導演則以連線的「線上」方式加入課堂，藉以加深兩岸青年導演的交流。

陳冠豪老師以具體案例來授課，分別從後期製片的概念、成為專業後期製片人所具備的條件、製程管理概述等方面展開，讓現場學員受益良多。陳冠豪表示，後期製片人除了要有豐富的後期技術製作經驗以及敏銳的觀察力，同時也要有別於常人的抗壓性及時間管理能力。

▲兩岸青年導演。（圖／We愛提供）

▲兩岸青年導演。（圖／We愛提供）

陳冠豪老師指出，後期製片人在工作上，必須與導演、調光、特效、配樂音效、剪輯師等人共同合作完成，雖然過程十分辛苦，但對喜愛電影的人而言，仍會在其中獲得不少樂趣。

陳冠豪也針對兩岸青年導演所提問的「後期製作人最重要的能力」、「預算在後期製作中的份額」等問題，不吝嗇解惑。在課堂中，許多兩岸青年導演也依據自身創作經驗、影片後期製作遇到的問題等，分別進行了交流與分享，而面對這些疑難雜症，陳冠豪老師也給出了許多建議。

▲兩岸青年導演。（圖／We愛提供）

▲兩岸青年導演。（圖／We愛提供）

「We愛•空中課堂」在各方的交流討論中圓滿結束，陳冠豪老師不但分享了自身從業的數十年經驗，也把心得、體會都告訴了還在創作學習的青年導演們。陳冠豪老師的授課風格生動活潑、寓教於樂，為參與活動的兩岸青年導演們留下深刻印象。

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