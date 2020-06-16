作文遭老師指「太負能量」　小5生下課後...衝出教室墜樓亡

▲小5女童疑似因為作文問題想不開。（圖／微博）

圖文／CTWANT

大陸江蘇省常州市的河濱小學，4日有一名小學5年級的女學生，在寫完老師出的作文題目後，疑似因被老師批評為「傳遞負能量」多次要求她重新訂正，以傳達「正能量」，沒想到女童竟在下課後墜樓身亡；學生家長強烈質疑是老師故意霸凌才使孩子想不開，目前校方正積極與學生家長進行協商。

根據《星島日報》報導，這名小學5年級的女同學在上作文課時，按照老師要求寫下西遊記中《三打白骨精》的閱讀心得，「不要被表面的樣子，虛情假意所蒙騙，在如今的社會裡，有人表面看著善良，可內心卻是陰暗的。」卻遭老師批評為「傳遞負能量」，整篇文章被紅筆畫圈、要求訂正多次，幾乎都是修正的痕跡；更沒想到，女學生竟在下課後，疑似因受到打擊，自教室走廊墜樓不治。

▲小5生作文充滿大量塗改痕跡。（圖／微博）

對此，學生家長表示，該名老師去年就曾打過自己的孩子耳光，可能也和孩子墜樓原因有關，要求警方徹查；另外，墜樓學生的母親還痛心指出，老師在孩子的文章中使用紅筆圈起來的部分相當多，「這篇作文被刪了改，改了刪。之後又重新寫了作文，卻繼續被刪，本子中間還撕掉了兩頁紙，我不敢想像孩子有多受打擊。」

當地教育單位介入調查後表示，並未發現當天上課狀況中有辱罵、毆打學生的狀況發生；而當地警方在勘驗過現場後，也已排除他殺的可能，目前校方正積極配合與學生家長進行後續協商處理事宜。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

延伸閱讀

▸ 河邊突見行李箱！打開驚見白骨…一查是正妹 警花8月逮31歲男嫌犯

▸ 本周運勢！唐綺陽：巨蟹天秤金錢損失吃悶虧 這星座桃花旺到爆

▸ 世界末日不是2012？科學家重算馬雅曆 結果出爐嚇呆「是下週」