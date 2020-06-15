刑期高達2750年！性侵6歲女童「數百次」　噁男身背220罪名…坐牢一輩子也不夠

▲性侵示意圖。（圖／123RF）

記者黃心瑀／綜合報導

美國俄勒岡州（State of Oregon）男子格佛（Cottage Grove）遭到警方指控，性侵一名僅有6歲的小女孩「數百次」，更因此被判下220項的罪名，即將面臨的是長達2750年的牢獄之災，被認為是美國歷史上最長的監禁刑期。

綜合外媒報導，現年39歲的格佛於10日被逮捕，同時被指控因為數百次性侵一名6歲女童，犯有70項一級強姦罪、40項一級雞姦罪和110項刑事虐待罪，而受害的6歲女童則是他第一個下手的對象。

報導中指出，格佛身上目前背有至少220項罪名，並被關押在監獄裡頭服刑當中。根據俄勒岡州的法律，強姦最低刑期為25年，雞姦相關罪刑通常會被判處至少8年以上的最低刑期，但如果受害兒童未滿12歲，最高刑期將會增至25年；法官在進行判決時，則是可以選擇被判處多項罪名的人同時或是連續服刑。

這起案件中，若是法官決定讓格佛連續服刑，理論上他將面臨70次的一級強姦罪，即1750年，而40次的雞姦罪則是會再加長1000年的刑期，等於他將面臨2750年的牢獄之災。