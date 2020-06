刑期高達2750年！性侵6歲女童「數百次」　噁男身背220罪名…坐牢一輩子也不夠

▲性侵示意圖。(圖/123RF)

美國俄勒岡州(State of Oregon)男子格佛(Cottage Grove)遭到警方指控,性侵一名僅有6歲的小女孩「數百次」,更因此被判下220項的罪名,即將面臨的是長達2750年的牢獄之災,被認為是美國歷史上最長的監禁刑期。

綜合外媒報導,現年39歲的格佛於10日被逮捕,同時被指控因為數百次性侵一名6歲女童,犯有70項一級強姦罪、40項一級雞姦罪和110項刑事虐待罪,而受害的6歲女童則是他第一個下手的對象。

報導中指出,格佛身上目前背有至少220項罪名,並被關押在監獄裡頭服刑當中。根據俄勒岡州的法律,強姦最低刑期為25年,雞姦相關罪刑通常會被判處至少8年以上的最低刑期,但如果受害兒童未滿12歲,最高刑期將會增至25年;法官在進行判決時,則是可以選擇被判處多項罪名的人同時或是連續服刑。

這起案件中,若是法官決定讓格佛連續服刑,理論上他將面臨70次的一級強姦罪,即1750年,而40次的雞姦罪則是會再加長1000年的刑期,等於他將面臨2750年的牢獄之災。

