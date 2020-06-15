　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

刑期高達2750年！性侵6歲女童「數百次」　噁男身背220罪名…坐牢一輩子也不夠

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼性侵示意圖。（圖／123RF）

▲性侵示意圖。（圖／123RF）

記者黃心瑀／綜合報導

美國俄勒岡州（State of Oregon）男子格佛（Cottage Grove）遭到警方指控，性侵一名僅有6歲的小女孩「數百次」，更因此被判下220項的罪名，即將面臨的是長達2750年的牢獄之災，被認為是美國歷史上最長的監禁刑期。

綜合外媒報導，現年39歲的格佛於10日被逮捕，同時被指控因為數百次性侵一名6歲女童，犯有70項一級強姦罪、40項一級雞姦罪和110項刑事虐待罪，而受害的6歲女童則是他第一個下手的對象。

報導中指出，格佛身上目前背有至少220項罪名，並被關押在監獄裡頭服刑當中。根據俄勒岡州的法律，強姦最低刑期為25年，雞姦相關罪刑通常會被判處至少8年以上的最低刑期，但如果受害兒童未滿12歲，最高刑期將會增至25年；法官在進行判決時，則是可以選擇被判處多項罪名的人同時或是連續服刑。

這起案件中，若是法官決定讓格佛連續服刑，理論上他將面臨70次的一級強姦罪，即1750年，而40次的雞姦罪則是會再加長1000年的刑期，等於他將面臨2750年的牢獄之災。

ET快訊
快訊／東港10艘船連環燒陷火海！　目擊者：初估損失上億
黃捷：鳳字沒那麼好寫！　清捷隊35字回應曝「最新連署數字」
台南淫師要女學生脫衣…鹹濕對話曝！　遭起底還跟少女搞3P
快訊／台灣新冠肺炎增2確診　打破13天+0紀錄
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

糊塗父下車後把兒女「鎖在車上」4小時　高溫32度活活熱死

不登新聞也OK！臉書拒「分享廣告收入」　斥：被迫補貼競爭對手

刑期高達2750年！性侵6歲女童「數百次」　噁男身背220罪名…坐牢一輩子也不夠

北韓狂罵南韓！　連「平壤冷麵主廚」也開嗆：官員吃麵很狡猾

20例疑「夜生活」群聚感染！東京新增48確診...政府應戰第2波疫情

調查：僅3國相信美國抗疫贏過中國　台灣「87%滿意度」全球最幸福之一

以色列宣布新建屯墾定居點　豪砸6800萬命名「川普高地」！

土耳其東部規模5.5地震再襲！　震感強烈

出生6週男嬰被愛犬活活咬死　他目睹傷心報警：全身都是咬痕...

北韓連日開轟！　文在寅首度回應：和金正恩的約定不走回頭路

自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷

ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

孫安佐砸20萬創業「聯邦手搖」　回嗆網友：爸媽很有錢就代表自己很有錢嗎?

王俊凱跳《心引力》5分鐘就學會　謝霆鋒「太難了」全程划水XD

狄鶯「激瘦一大圈」現身兒子飲料攤　挺孫安佐開店：他腳踏實地靠自己

攔查未戴安全帽...見他腿染鮮血　警不開單了！緊急鳴笛開道護送

戲精哈士奇「殺豬式慘叫」叫破喉嚨　哀怨躺地不動...媽：我只是要出門

糊塗父下車後把兒女「鎖在車上」4小時　高溫32度活活熱死

不登新聞也OK！臉書拒「分享廣告收入」　斥：被迫補貼競爭對手

刑期高達2750年！性侵6歲女童「數百次」　噁男身背220罪名…坐牢一輩子也不夠

北韓狂罵南韓！　連「平壤冷麵主廚」也開嗆：官員吃麵很狡猾

20例疑「夜生活」群聚感染！東京新增48確診...政府應戰第2波疫情

調查：僅3國相信美國抗疫贏過中國　台灣「87%滿意度」全球最幸福之一

以色列宣布新建屯墾定居點　豪砸6800萬命名「川普高地」！

土耳其東部規模5.5地震再襲！　震感強烈

出生6週男嬰被愛犬活活咬死　他目睹傷心報警：全身都是咬痕...

北韓連日開轟！　文在寅首度回應：和金正恩的約定不走回頭路

影／群創利基產品醫療面板　迎向大健康產業發展

中職／張泰山談味全龍新選秀方針　觀察好手不只看全壘打

貨幣戰爭／黃金，被軟禁的貨幣之王

支持全球防疫　Garmin號召用戶捐健康數據

糊塗父下車後把兒女「鎖在車上」4小時　高溫32度活活熱死

新台幣收盤貶值0.8分　收在29.770元兌1美元

冰控吃起來！GODIVA黑巧克力流心雪糕、雷神巧克力冰炫風升級回歸

叉燒豚骨拉麵只要99元！板橋新開平價居酒屋　還能嗨唱KTV

到公司實習僅3分鐘！男大生「竹南科學園區」車禍　噴飛20m彈撞人行道破頭亡

台東知本溫泉社區動員清除小花蔓澤蘭　換得收購金1770元

國際熱門新聞

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

她改嫁竟「直接吃掉7歲繼子」　13年後舉驗孕棒報喜

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

陰謀論瘋傳：下周世界末日！

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

金與正揚言動武　南韓：情況十分嚴重

越南漁船遭陸海警船劫持　損失達64萬元

7歲兒非親生　爸媽告訴他：你也不是

難怪會生氣！傳單驚見「李雪主赤裸拍AV」

俄清純農家女虐殺2男　先姦後殺

27歲非裔男驗屍結果出爐：死因列凶殺

川普16秒走下坡影瘋傳　怒推文：坡太滑！

非裔生前畫面曝光：今天我女兒生日

拒捕男突然吃自己的肉　32分鐘後死亡

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

知名芭蕾舞者邀男學生一起泡澡　遭大學解聘

工程師買春中來2次　警一查「茉茉」真實身分：他會崩潰

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

他擁河景4房大樓！女友：婚後想接全家來住

她改嫁竟「直接吃掉7歲繼子」　13年後舉驗孕棒報喜

史上最大宗「毒喵喵」曝光！蔡英文都來看了

土城行李箱賣600元！老闆：虧錢也要發薪

新冠肺炎再增2確診　全是境外移入

西門町旅館王國遭掏空　消防安檢竟蓋「被落跑」董事長章

「唱太好給低分」丁噹氣炸　陸CEO回應網更怒

即／竹南科死亡車禍　騎士噴飛20公尺亡

驚悚影片曝！竹南科學園區騎士噴飛空中狂轉圈墜地亡

不准打架！主人一手提一柴背影帥爆

更多

最夯影音

更多
自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷

自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷
ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面