炎炎夏日喝再多水都覺渴？　小心中暑及熱衰竭悄悄上門來

▲台南市立安南醫院陳泓毓醫師提醒民眾，嚴重中暑死亡率可高達80％，民眾夏季在外活動千萬記得要喝水及做好防曬，如此才能玩得開心又安全。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

炎熱午後，台南市立安南醫院家醫科診間內，一位年約50歲的陳先生主訴這幾天異常口渴、嘴巴很乾燥且全身疲憊，陳先生本身有三高但都有規律服藥，工作方面需長時間在戶外監工，雖有注意多補充水分，但無論怎麼喝都無法解渴且有時腳也會抽筋。

在診間檢查後發現其沒發燒也沒低血壓，雲端藥歷顯示近期血糖也算穩定，不像是因高血糖所導致的口渴現象。綜合以上症狀及考量當日是高溫，家醫科陳泓毓醫師初步研判陳先生可能是「熱衰竭」，故立馬檢查肝腎功能及電解質，結果發現其有高血鈉及低血磷狀況，趕緊轉送急診治療。

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陳泓毓醫師說，6、7月恰逢酷暑時期，隨著疫情趨緩大家更會外出活動，故此時就須更加注意高溫高熱對身體之危害，除預防夏季常見曬傷外，尚須注意兩個較嚴重且易忽略的疾病-熱衰竭跟中暑，兩者成因皆是在高熱環境下過久造成持續流汗，又未補充適當鹽分及水分，以致造成全身性的不舒服。

陳泓毓指出，熱衰竭跟中暑雖成因類似但症狀有些許不同。熱衰竭病人會覺得非常口渴，體溫大多正常或些微上升且伴隨頭痛、疲倦、躁動、噁心、嘔吐、蒼白、肌肉痙攣等現象；而中暑的症狀起初身體會感覺熱、皮膚乾躁發紅、心跳跟呼吸過快、低血壓，如繼續惡化會讓體溫調節失控及影響中樞神經系統，以致體溫上升很高，也就是核心體溫可升高超過40.5℃，並伴隨無法流汗、頭痛、頭昏、噁心、嘔吐情況，最嚴重還會導致多器官衰竭跟昏迷情況。

陳泓毓也提到熱衰竭及中暑之高危險群包含兒童、老人、慢性疾病者、正服藥治療者、戶外高溫（如工人軍人等）或密閉空間從事者等，以上這些族群在夏日應適時補充適量水分跟鹽分，如萬一真的發生熱衰竭或中暑應立即停止活動、給予降溫如電扇、灑水、敷冷毛巾等、平躺並抬高下肢增加血液回流、補充適度水分鹽分（0.1~0.2％食鹽水或運動飲料）並及時送醫。

陳泓毓醫師再度強調，嚴重中暑死亡率可高達80％，民眾夏季在外活動千萬記得要喝水及做好防曬，如此才能玩得開心又安全！

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