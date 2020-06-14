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瞬間雨彈炸新北！板橋、新莊、三峽、土城都積水…市府開設3級災害應變

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▲▼雨彈襲擊新北市，板橋區、新莊區、土城區均有積水 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲三峽區台北大學校門積水 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

根據中央氣象局豪雨特報，午後對流雲系旺盛，新北市降下大雨，累積雨量土城區52mm、新店區51.5mm、中和區42mm，新北市災害應變中心強化三級開設，轄區共有四處積水，分別是板橋區、新莊區、三峽區、土城區，請居民外出注意路況。

雨彈襲台，新北市下午降下瞬間大雨，下午5時許，市府水利局、警察局、交通局及本市災防辦強化三級人員立即進駐災害應變中心，並請土城區、新店區、中和區災害應變中心同步開設，其他區公所如時雨量達開設標準時請同步開設，目前持續監測本市雨情。

請繼續往下閱讀...

▼三峽區積水 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼雨彈襲擊新北市，板橋區、新莊區、土城區均有積水 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市共有三處積水：下午4時許，板橋區65快速道土城往五股近板城路，板橋果菜市場往台65高架的引道，大漢溪上方，目前積水已慢慢退，積水5公分可以通行；下午5時許，新莊區中正路84號的地藏庵，水深約15公分；三峽區北大側門（隆恩街），積水：長50公尺、寬30公尺、深5公分、北大正門（大學路與學勤路口），積水：長150公尺、寬50公尺、深15公分；土城區和平路也傳出積水。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼板橋區65快速道路引道積水 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼雨彈襲擊新北市，板橋區、新莊區、土城區均有積水 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼土城區和平路也傳積水 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼雨彈襲擊新北市，板橋區、新莊區、土城區均有積水 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼雨彈襲擊新北市，板橋區、新莊區、土城區均有積水 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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