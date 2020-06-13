陪酒賺飽飽！「泰國留學妹」成後援兵團　會講中文狂賺學雜費

圖文／鏡週刊

全球封境前，原本一星期會有一批新的淘金妹從泰國來台，但封境後新妹進不來，來台學習中文的泰國女留學生竟成為異軍突起的支援兵團，由於短期來台打工陪酒的泰妹只會說英語，這群泰國來台學生妹由於能用中文與酒客溝通，也就成為不會中文的泰妹與客人間的重要溝通橋樑之一。

老司機A向本刊記者說，來台假觀光的泰妹都不會說中文，所以，酒客一開始都要以簡單英文和她們交談，當然在酒酣耳熱之後，「肢體語言」就成為台泰男女主要且共通的語言了。

在封境期間，因泰妹無法再源源不絕入台更替，還出現另外一支泰妹兵團，那就是來台學習中文的泰國女留學生，她們因為來台時間較久，再加上白天上中文課，所以都能說著一口讓酒客聽得懂的中文，也就成為短期泰妹和酒客間溝通的重要橋樑。

「能學中文，又能賺錢」是這群泰國來台學生妹的普遍心態，老司機B透露，泰國來台學中文的學生妹留學費用並不便宜，為賺取在台生活費，在泰妹店崛起後，她們就不時會出現在一些相熟的店裡，但她們出沒時間多是在午夜過後至清晨時段，主要是配合自己上課時間。

這些泰國學生妹來台讀書，都需要先上語言先修班，她們多會把課程安排在下午時段，以便清晨在泰妹店「打工」回家後，還能睡得飽飽的，下午再去上課，上完課並覓食完晚餐後，再回租屋處睡一下，然後再到泰妹店陪酒店打工。

老司機B說，她們經由陪酒打工，不僅賺的生活費，還能把學費賺回來，並寄回家裡，但留學妹也因來台時間久，往往比較精明或油條，對性好漁色的酒客而言並不好下手。

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