走私7500克安非他命　澳籍男在廣州被判處死刑

▲澳洲籍男子在大陸因犯走私毒品罪，近日被法院一審判處死刑。（圖／視覺中國CFP）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸鐵腕緝毒！據廣州市中級人民法院13日發布的「重大案件」公告，一名澳洲籍被告人卡姆·吉萊斯比，因犯走私毒品罪，於法院近日做出一審判決中被判處死刑，並處沒收個人全部財產。

《羊城晚報》報導，被告人卡姆·吉萊斯比是在2013年12月31日，從廣州白雲機場口岸出境時被捕，當時海關人員在他的托運行李中，查獲俗稱冰毒的甲基苯丙胺（甲基安非他命），共7500多公克。

▲廣州中級人民法院宣判一起毒品走私案 。（圖／截圖自廣州審判網官方公告）

在經過近7年的關押、訴訟後，廣州市中級人民法院於2020年6月10日，對卡姆的走私毒品案做出一審判決，並於今日在官方網站「廣州審判網」上，以重大案件的名義對外公告。

值得注意的是，近日中國、澳洲兩國因新冠肺炎疫情、「港版國安法」通過等議題，關係出現進一步惡化，因此該宣判結果也引發不少陸媒、港媒關注。

澳洲政府4月時曾公開呼籲，應對新冠肺炎溯源展開獨立的國際調查，並排除WHO參與，被認為劍指中國；而後，中國大陸宣布自5月12日起，禁止四家澳洲牛肉商向中國出口牛肉，另於5月18日宣布，對自澳洲進口的大麥，徵收為期五年的反傾銷稅（73.6%），以及反補貼稅（6.9%）。

接著，澳洲總理莫里森又於6月初宣布，將自2021年起，對電信、重要基礎建設和國防等敏感產業投資案展開審查；中國大陸文旅部6月5日晚間公告，近期澳洲「對華人和亞裔的種族歧視言行和暴力行為明顯增加。」提醒中國遊客，切勿前往澳洲旅遊。

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