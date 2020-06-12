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美財長曝：考慮限制資金流經香港　回應中國強推「港版國安法」

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▲▼美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）。（圖／路透）

▲ 美國財政部長梅努欽。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國通過「港版國安法」草案，引起國際社會譴責。美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）11日宣布，正研究以資本市場對中國推動該法作出回應的方法，包括限制資本在香港流動的措施。

梅努欽當天透過視訊向記者指出，他正關注如何透過總統川普（Donald Trump）的資本市場工作小組（Working Group on Capital Markets）回應中國對香港的打擊。

資本市場工作小組為美國金融監管機構組成的跨部門組織，由財政部領導。川普上周才要求該團隊在60天內提出建議，保護美國投資者利益不受違反美國會計規則的中國企業影響。

梅努欽說明，該小組將研究與中國企業有關的會計問題，並發表一份全面的報告，「在保護我國資本市場及應對當前局勢之間取得恰當的平衡。」當被問及財政部是否考慮限制美國資本流經香港市場，梅努欽透露，「是的。我不想提前斷言這份報告的內容，但我們會提出各式各樣的建議。」

港版國安法危害香港自治權，促使川普收回美國給予香港的特殊待遇。這項問題與新冠疫情大流行是美中1月簽署貿易協定以來，加劇兩國緊張關係的主要爭議。但梅努欽表示，他仍預期中國將履行第一階段協議，2年內增加採購價值2000億美元（新台幣約5.94兆）的美國商品，並加強保護美國智慧財產權。

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