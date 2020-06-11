稱民進黨一黨專政　柯文哲改口：也許用字不夠精確

記者楊亞璇／台北報導

針對罷韓後的台灣民主政治影響，台北市長柯文哲批評不只一黨獨大，已經到一黨專政的程度了，引發熱議。對此，柯文哲11日下午在議會總質詢時答稱，「也許用字不夠精確」，他不是講一黨專政、 一黨獨大、一黨優勢，但他認為權力意志還是要自制。

▲柯文哲出席台北市議會市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

時代力量議員黃郁芬詢問，柯文哲在臉書重申，重點不是一黨專政之名，而是一黨專政之實，台灣是一黨專政嗎？柯文哲說，臉書是他自己改的，黨政軍退出媒體這是過去民進黨的政治口號，但他非常清楚、大家心知肚明，在台灣媒體是政治工具。



黃再度詢問現在台灣社會是一黨專政嗎？柯文哲才說，「也許用字不夠精確，有人在argue一黨專政套特殊定義」，但他不是講一黨專政、 一黨獨大、一黨優勢或什麼，他認為權力意志還是要自制。

▲台北市議員黃郁芬。（圖／記者李毓康攝）

黃郁芬說，柯文哲是民眾黨主席，民眾黨是在野黨，你有沒有批評過總統蔡英文以及執政黨民進黨施政？柯回應「有」。黃郁芬又詢問，柯文哲自稱政治受難者後代家屬，但過去國民黨一黨專政時，有沒有任何在野黨黨主席可以去批評總統、中央施政，同時可以享受媒體光環的？柯文哲表示，施明德、黃信介這些人都是，當然他們也坐牢了。

黃郁芬表示，黃信介、施明德 、許信良、姚嘉文當時都有批評、都被起訴，你有被起訴嗎？柯文哲竟稱，「不然我怎麼會來當台北市長，我也是被調查局抓去調查的人」。

黃郁芬認為，台灣非常多年輕人聽到一黨專政的時候，可以很明確聯想到大陸，貼文言下之意是台灣跟大陸一樣嗎？柯文哲表示，大陸本來就是一個極權國家，目前是一黨專政，希望台灣比中國更民主更自由，不是比爛。

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