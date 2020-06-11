快訊／淡江刺傷女童案　教育局：男高中生個性內向、近日無異常行為





▲新北市淡水校園內男高中生持刀砍傷國小女童。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者羅婉庭／台北報導

新北市淡江中學11日發生男高中生刺傷10歲女童案件，新北市教育局緊急說明，經瞭解行為學生個性較為內向，平時在校表現良好且有責任感，家庭狀況亦正常，近日亦無異常行為，該校後續將配合警方釐清其傷人動機。

教育局表示，淡水區某私立高中今日上學時間，發生同校高中部學生持水果刀傷害小學部學生之偶發事件，學生於第一時間已由校方緊急送醫治療中，教育局已指派督學前往醫院探視傷者並給予必要協助，目前受害學生並無生命危險，將持續關懷協助。學校立即啟動專輔小組，就目睹學生進行輔導，及對受害學童持續關心，以協助其復原後返校就學。

教育局說明，經瞭解行為學生個性較為內向，平時在校表現良好且有責任感，家庭狀況亦正常，近日亦無異常行為，該校後續將配合警方釐清其傷人動機。

教育局說，對此偶發性傷人事件深表遺憾，已請校方針對校內師生，立即安排安心輔導，另請輔諮中心提供輔導資源協助學校安撫同儕、教職員工情緒，針對家長發安心文宣，並對學校啟動團體輔導以穩定情緒。教育局將督導校方後續將針對事件學生、目睹兒童等進行後續心理輔導，並持續追蹤。

教育局指出，本案亦請該校加強特定學生行為辨識，同時依「教師輔導與管教學生辦法注意事項」，於學生身體自主權及人格發展權考量下，加強特定學生相關違禁物品檢查，加強校園巡查，針對同一學校不同學制學生，要求未經同意不得隨意進入非學制區域，以免造成衝突及意外事件，發現可疑人、事、物應立即提高警覺、通報處理。

教育局也表示，另請各校應利用相關課程或集會時機，加強學生安全意識、被害預防觀念教育及法治教育宣導，以免學生誤蹈法網造成終身遺憾。

新北市淡江中學一名高中男學生上午行經淡江高中附設純德國小大門口時，因不明原因，突然持鋸齒長刀砍向一名正在量體溫準備入校的小三女童，造成女童背部約4公分傷口。當下有人見狀制止，與行兇的高中生扭打，高中生掙脫後持刀自殘，兩人雙雙送醫。

目前女童已經送往淡水馬偕醫院治療，無生命危險，正在做斷層掃描，砍人的高中生則僅有輕傷，目前正由警方戒護中，待進一步釐清犯案動機。

▲淡水男高中生兇刀。（圖／記者黃彥傑翻攝）

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