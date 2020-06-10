蘋果股價再收歷史新高！　分析師：改用自家設計晶片會擴增利潤

▲AAPL股價收在歷史最高。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果（AAPL）股價上週五才以331.5美元創下歷史新高，週二再度以343.99美元收在歷史新高。外媒《CNBC》指出，大型科技公司在疫情流行期間，人們比以往任何時候都更加依賴線上服務，科技股的表現會比大多數股票要好。

疫情期間，人們除了在家需要線上服務，在某些情況下也不得不購買新設備，這成了科技公司的成長助力，特別是蘋果在今年2月到3月間的庫存大幅下降。目前蘋果市值估計為1.49兆美元（約新台幣44.125兆元），未來可能還會更高。

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據外媒報導，由於蘋果將在本月的WWDC（開發者大會）上宣布Mac系列產品，處理器會從Intel換成ARM架構的自家晶片，分析師們因此增加對蘋果的樂觀程度。

▲英特爾可能失去為Mac提供處理器的機會。（圖／達志影像／美聯社）

「Evercore ISI」分析師 Amit Daryanani 表示，「蘋果創造自己晶片的能力被低估了，從長遠來看，整個Mac系列採用Apple自己設計的處理器，可以使利潤提高500個基點。」蘋果開始展示了領先的晶片設計能力，這會是擴大產品利潤的關鍵。

若蘋果於6月22日WWDC上正式宣布，未來Mac上以自家的處理器取代Intel處理器，投資人的反應或許會更熱烈地反映在股價。

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