　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

情侶酒吧門口與人碰撞爆衝突　金桶、椅子齊飛男女遭打爆血

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲情侶遭多人持金桶打傷。（圖／記者游宗樺攝）

▲情侶遭多人持椅子等物打傷。（圖／記者游宗樺攝）
記者游宗樺／新北報導

新北市板橋區11日凌晨3時許，一對情侶在民生路酒吧消費完離場，與一群年輕人發生肢體碰撞，雙方一言不合大打出手，該對情侶不敵對方人多，雙雙被打到掛彩送醫。警方獲報到場，協助傷者送醫後在現場採證，除帶回1名涉案男子，警方調調閱監視器追查其他行兇男子下落。

據了解，陳姓男子（37歲）與蔡姓女友（46歲）晚間到酒吧消費，酒足飯飽準備散場時，與陳男（25歲）等5人發生肢體碰撞，雙方在酒醉之下大打出手，陳男與女友遭對方持金桶、掃把及椅子等物砸傷，當場頭破血流，全身多處擦挫傷。

警方獲報到場，發現現場地面血跡斑斑，連金桶也被敲到扭曲變形，2名傷者倒地哀嚎，於是趕緊由救護人員將受傷的情侶送往台北馬偕醫院急救，所幸救治後並無生命危險。警方已在現場拉起封鎖線採證，並將作為兇器的椅子等物品進行拍照。

▲情侶遭多人持金桶打傷。（圖／記者游宗樺攝）

▲情侶遭多人持金桶打傷。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方到場採證。（圖／記者游宗樺攝）

附近民眾表示，自從該酒吧營業以來，晚間都會有喝醉酒的民眾鬧事，經社區協調仍未見改善，前幾晚才看到有人在附近喝醉打架，讓自己每次進出社區都感到威脅，而這次打得是最嚴重的一次，實在希望酒吧早點關閉。

警方已派員到醫院，對傷者製作筆錄以釐清案發過程，同時將調閱監視器，追查其他參與鬥毆的民眾下落，將會通知其到案說明，全案依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌進行偵辦。

▲▼陳男、蔡女遭打受傷。（圖／記者游宗樺攝）

▲陳男受傷送醫。（圖／記者游宗樺攝）

►療癒！紓壓！心訣大公開

ET快訊
「我最有錢男」要告500網友！羞辱保全遭萬人罵垃圾　原PO霸
食藥署高官偷吃女下屬！同事都在上班　她狂飆168公里到「台中
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

情侶酒吧門口與人碰撞爆衝突　金桶、椅子齊飛男女遭打爆血

男持大量毒品遇警包抄　勇警見嫌「前後亂衝」機警破窗逮人

左營情侶才為6500元房租大吵　「凌晨突大火」28歲男友床上燒成焦屍

84歲老翁「下錯站」體力不支蹲坐路邊　暖警鷹眼發現上前幫

陪審參審併行再出擊！朝野有共識前　不得草率立法

借電腦買口罩！竟驚見老公D槽15G祕密　妻崩潰：有個女生說不要拍他還繼續拍

食藥署高官偷吃女下屬！同事都在上班　她狂飆168公里到「台中合體」

雲林台商秀「千萬賓士SLR」約正妹！家門前被扒光…下場超慘

不是故意逃票！拍片教逃票「北捷開吉」　逃票網紅：拍影片是要發人省思

快訊／台南市科技大學生疑因感情糾紛遭持刀追砍重傷　警逮游姓兇嫌偵辦中

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

患新冠肺炎喪失味覺手臂滿是針孔 她大方分享治療過程...網：很勇敢！

開箱PS4悠遊卡「感應還會發光」　3C達人敲碗：怎不出迷你搖桿？

亂開遠光燈、改排氣管狂催油門　他分析機車族5大困擾...網：中肯

王嘉爾「遭白敬亭襲胸」秒害羞：別這樣　健身成果超狂「58.2公斤＋腰圍63cm」！

兄妹自告奮勇「我要吃榴槤！」 他一入口就變臉後悔：垃圾桶

情侶酒吧門口與人碰撞爆衝突　金桶、椅子齊飛男女遭打爆血

男持大量毒品遇警包抄　勇警見嫌「前後亂衝」機警破窗逮人

左營情侶才為6500元房租大吵　「凌晨突大火」28歲男友床上燒成焦屍

84歲老翁「下錯站」體力不支蹲坐路邊　暖警鷹眼發現上前幫

陪審參審併行再出擊！朝野有共識前　不得草率立法

借電腦買口罩！竟驚見老公D槽15G祕密　妻崩潰：有個女生說不要拍他還繼續拍

食藥署高官偷吃女下屬！同事都在上班　她狂飆168公里到「台中合體」

雲林台商秀「千萬賓士SLR」約正妹！家門前被扒光…下場超慘

不是故意逃票！拍片教逃票「北捷開吉」　逃票網紅：拍影片是要發人省思

快訊／台南市科技大學生疑因感情糾紛遭持刀追砍重傷　警逮游姓兇嫌偵辦中

「台積電正進行人才培育」科技部長吳政忠：台灣半導體無論上下游　都需要人才布局

全球確診突破700萬、40萬死！他勸台灣人不要出國旅遊

鸚鵡颱風最可能生成、最靠近時間曝！模擬路徑出爐　3地區變天有雨

美宗教自由報告：台灣努力建立穆斯林友善環境

美前駐北京大使染疫！州長競選活動中斷　辦公室職員一周前確診

聯準會維持利率逼近零　預測美今年經濟萎縮6.5%

那指「站上萬點」連3天破紀錄！　Fed宣布維持低利率：可能到2022年

譚德塞重申：無症狀者會傳播新冠病毒　另盼與美合作抗伊波拉

情侶酒吧門口與人碰撞爆衝突　金桶、椅子齊飛男女遭打爆血

男持大量毒品遇警包抄　勇警見嫌「前後亂衝」機警破窗逮人

你是奴才！男住戶飆罵70歲保全　持雨傘攻擊...嗆：這裡我最有錢

社會熱門新聞

99輛5億超跑「轟炸」高雄　送行施爸爸

獨／高中生陳屍冷凍廠　校方詭下封口令

首起「氣炸鍋」火災　警消籲：鍋旁勿堆積易燃物

左營凌晨大火　28歲男燒成焦屍

借電腦買口罩　竟發現老公D槽15G的邪惡祕密

新竹3歲女豪宅內消失！母調監視器傻了：9樓墜落

全台唯一「千萬改裝」黑牛王送行　後照鏡綁了這個

快訊／南臺科大驚傳砍人案！血濺校園

食藥署高官偷吃女下屬　她飆到台中合體

雲林男「千萬賓士SLR」約正妹…見面下場超慘

南臺科技大學生遭人持刀追砍重傷

已婚男「撿屍硬上」醉女！　爽完還問友：要不要？

「板橋最有錢」開吉500網友！1.5萬人喊：人渣！

激情交纏網友！人夫狂讚「很緊很包很夾」　正宮崩潰

更多熱門

相關新聞

「板橋最有錢」開吉500網友！1.5萬人喊：人渣！

「板橋最有錢」開吉500網友！1.5萬人喊：人渣！

新北市板橋區一名男子長期對住家大樓保全辱罵，甚至吐礦泉水、持傘攻擊等誇張行為，有民眾得知後，將男子的惡形惡狀貼到臉書不公開社團，引起網友群起攻擊，留言則數高達3400多則，有人直接留言「垃圾」、「人渣」等字眼，男子看到留言不滿地向500多位網友提告妨害名譽，警方依法受理。

住戶羞辱保全　吐水嗆：你是奴才

住戶羞辱保全　吐水嗆：你是奴才

重機情侶慘死！機車路權會見這PTT問卦怒了：這叫恐嚇

重機情侶慘死！機車路權會見這PTT問卦怒了：這叫恐嚇

出門前問母：我今天有漂亮嗎？海科大情侶車禍雙亡

出門前問母：我今天有漂亮嗎？海科大情侶車禍雙亡

目睹松山死亡車禍　12hrs後與女友慘死水泥車

目睹松山死亡車禍　12hrs後與女友慘死水泥車

關鍵字：

板橋酒吧打人

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

99輛5億超跑「轟炸」高雄　送行施爸爸

獨／高中生陳屍冷凍廠　校方詭下封口令

首起「氣炸鍋」火災　警消籲：鍋旁勿堆積易燃物

沒有「一黨專政」？柯文哲回擊蔡英文

左營凌晨大火　28歲男燒成焦屍

吐水辱保全！1.5萬人轟垃圾　「我最有錢男」告5百網友…原PO回應了

借電腦買口罩　竟發現老公D槽15G的邪惡祕密

新竹3歲女豪宅內消失！母調監視器傻了：9樓墜落

疑涉三角戀遭追砍！台南男大生鮮血狂流躺在警衛室

全台唯一「千萬改裝」黑牛王送行　後照鏡綁了這個

台灣網紅進軍SOD「激情上空照」曝光！158字洩拍片進度

快訊／南臺科大驚傳砍人案！血濺校園

40歲明道悄當爸！陽明山捕獲全家福

曾被爆「半馬假跑」！溫妮6年後收到爆料者留言哭了

更多

最夯影音

更多
孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺
情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面