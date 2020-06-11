情侶酒吧門口與人碰撞爆衝突　金桶、椅子齊飛男女遭打爆血

▲情侶遭多人持椅子等物打傷。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市板橋區11日凌晨3時許，一對情侶在民生路酒吧消費完離場，與一群年輕人發生肢體碰撞，雙方一言不合大打出手，該對情侶不敵對方人多，雙雙被打到掛彩送醫。警方獲報到場，協助傷者送醫後在現場採證，除帶回1名涉案男子，警方調調閱監視器追查其他行兇男子下落。

據了解，陳姓男子（37歲）與蔡姓女友（46歲）晚間到酒吧消費，酒足飯飽準備散場時，與陳男（25歲）等5人發生肢體碰撞，雙方在酒醉之下大打出手，陳男與女友遭對方持金桶、掃把及椅子等物砸傷，當場頭破血流，全身多處擦挫傷。

警方獲報到場，發現現場地面血跡斑斑，連金桶也被敲到扭曲變形，2名傷者倒地哀嚎，於是趕緊由救護人員將受傷的情侶送往台北馬偕醫院急救，所幸救治後並無生命危險。警方已在現場拉起封鎖線採證，並將作為兇器的椅子等物品進行拍照。

▲警方到場採證。（圖／記者游宗樺攝）

附近民眾表示，自從該酒吧營業以來，晚間都會有喝醉酒的民眾鬧事，經社區協調仍未見改善，前幾晚才看到有人在附近喝醉打架，讓自己每次進出社區都感到威脅，而這次打得是最嚴重的一次，實在希望酒吧早點關閉。

警方已派員到醫院，對傷者製作筆錄以釐清案發過程，同時將調閱監視器，追查其他參與鬥毆的民眾下落，將會通知其到案說明，全案依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌進行偵辦。

▲陳男受傷送醫。（圖／記者游宗樺攝）

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