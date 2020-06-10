台灣世界新聞傳播協會施政滿意度民調　台南市長黃偉哲高達8成以上

▲台南市長黃偉哲施政滿意度再度獲得台南市民肯定支持，他除感謝市民督促，並期許市府團隊再接再厲，為市民營造更好生活品質。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台灣世界新聞傳播協會10日公布縣市施政滿意度大調查，台南市長黃偉哲施政滿意度高達80.5％，其中治安狀況及醫療衛生兩項指標滿意度都拿下六都第一，環保、教育品質及防制新冠肺炎相關措施則排名第二，黃偉哲市長感謝市民督促，並期許市府團隊再接再厲，為市民營造更好生活品質。



台南市政府指出，在該份調查中，台南市民針對黃偉哲市長就任以來的施政表現，21％感到非常滿意，59.5％還算滿意，合併整體滿意度為80.5％；不太滿意及非常不滿意合計為8.2％；另外有11.4％則未表態。在治安狀況滿意度方面，台南市在六都當中拿下第一名，感到非常滿意及還算滿意的分別為21.4％及64.5％，整體滿意度為85.9％；表示不太滿意及非常不滿意者合計8.6％；另有5.5％未表態。



同樣拿到六都第一的醫療衛生滿意度，覺得非常滿意的有27.5％，還算滿意的63.7％，合計獲得高達91.2％的滿意度；不太滿意及非常不滿意則僅有5.3％；另外有3.5％未表態。值得一提的是，台南市在防制新冠肺炎相關措施獲得市民89.4％滿意度，其中有38.0％非常滿意，51.4％還算滿意，近9成的防疫滿意度，台南市民的支持肯定，也讓幾個月來都無法休息的台南市政府基層及醫護人員感到欣慰。



台南市政府表示，這項民調結果滿意度高的項目，市府不會因此自滿，而會以更高標準自我要求。滿意度較低的部分，也將深自檢討原因，深入瞭解市民需求，秉持謙卑態度做好每一項工作。因應防疫解封，中央已公布相關振興措施，黃偉哲市長將帶領市府團隊與各行各業一同拚經濟，透過集體行銷把餅做大。在後防疫時代，市府也將繼續宣導防疫觀念，積極爭取中央建設與資源，讓市民生活在台南更加幸福。



台灣世界新聞傳播協會所公布之縣市施政滿意度大調查是採電話隨機抽訪問，依台南市20歲以上性別、年齡、行政區比例進行加權調查，訪問日期為2020年4月20日至5月13日，有效樣本為812人。抽樣誤差方面，95％的信心水準下，抽樣誤差為正負3.4個百分點。

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