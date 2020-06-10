爽花納稅人200萬！川普兒遊蒙古「獵殺瀕危羊」　IG狂曬美照大讚

▲川普長子Donald Trump Jr.（左）與川普（右）。（圖／路透）

記者康心禹／綜合報導

華府監督組織日前取得資料，指出川普的長子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）去年8月前往蒙古，目地是狩獵瀕臨絕種的盤羊，而該趟行程所需的維安費用超過7.5萬美元（約新台幣222萬元），費用全由美國納稅人買單。

綜合CNN、Forbes報導，華府公民與道德規範組織（Citizens for Responsibility and Ethics，CREW）8日公布向美國特勤局取得的資料，指出小唐納．川普在去年8月赴蒙古旅遊8日，整趟行程的維安費用為76,859.36美元。

據悉，小唐納．川普該趟蒙古行的目的是獵捕瀕臨絕種、世界上體型最大的「盤羊」，他當時還在個人Instagram帳號上公開多張照片，稱讚蒙古是個「令人難以置信的『原始之地』」。

小唐納．川普的發言人指出，這是小唐納的私人行程，除了支付給特勤局的7.6萬美元，行程其他花費都是他個人支出。作為總統兒子，小唐納．川普有權利要求美國特勤局提供保護，但並非強制，不過維安費用必須由納稅人支付。

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