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3男乘車神色緊張　「臨檢開窗散發毒味」台東警手到擒來

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▲▼ 台東警分局馬蘭派出所員警攔停盤查，發現座椅上有一顆白色可疑結晶體，經以毒品檢驗試劑檢驗該結晶體，結果呈現甲基安非他命陽性反應，並以空夾鏈袋包裝秤重該安非他命結晶體毛重0.21公克。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

▲▼ 台東警分局馬蘭派出所員警攔停盤查，發現座椅上有一顆白色可疑結晶體，經以毒品檢驗試劑檢驗該結晶體，結果呈現甲基安非他命陽性反應，並以空夾鏈袋包裝秤重該安非他命結晶體毛重0.21公克。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導縣

台東警分局馬蘭派出所員警於9日上午執行巡邏勤務，在台東市長沙街303巷口發現一部自小客車行徑異常，將其攔停盤查，過程中發現車內飄出疑似毒品之惡臭，並在車內座椅上發現白色可疑結晶體，經檢驗試劑呈現甲基安非他命陽性反應，依違反毒品危害防制條例移送法辦。

台東警分局指出：自小客車陽姓駕駛日前才因涉犯毒品案遭所內同仁移送法辦，當下員警也一眼認出車上另外2名乘客，其中羅姓男子為轄內屢遭查獲涉犯毒品罪之治安顧慮人口。進一步檢視車內物品，發現副駕駛座之乘客神色緊張，急忙收拾物品，發現座椅上有一顆白色可疑結晶體，於是請該3名男子配合至派出所調查。經員警以毒品檢驗試劑檢驗該結晶體，結果呈現甲基安非他命陽性反應，並以空夾鏈袋包裝秤重該安非他命結晶體毛重0.21公克，全案依違反毒品危害防制條例移送台東地方檢察署偵辦。

▲▼ 台東警分局馬蘭派出所員警攔停盤查，發現座椅上有一顆白色可疑結晶體，經以毒品檢驗試劑檢驗該結晶體，結果呈現甲基安非他命陽性反應，並以空夾鏈袋包裝秤重該安非他命結晶體毛重0.21公克。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

台東警分局表示，毒品除了殘害個人身體健康外，更容易引發社會治安犯罪問題，呼籲民眾千萬不要輕忽毒品的危害，更不要以毒品來當作舒壓方式，一旦沾染毒癮，終其一生將無法輕易擺脫。

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