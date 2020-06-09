陳文茜罹肺腺癌急動刀！術前「神回護理師4問」　病患聽完全笑翻

▲陳文茜去年罹患肺腺癌。（圖／翻攝臉書文茜的世界周報 Sisy's World News）

圖文／CTWANT

資深媒體人陳文茜去年因罹患肺腺癌進行腫瘤切除手術，之後又因免疫系統攻擊神經系統，導致左臉、右手如癱瘓中風，讓她感覺自己「很接近死亡」。陳文茜8日也在臉書分享了新書中的一段內容，她詳細的描繪自己開刀當天的情景，而她和護理師的一段話，讓在場病患哄堂大笑。

「文茜的世界周報」臉書粉專8日分享了陳文茜新書《終於，還是愛了》的部分內容，陳文茜在書中提到自己在開刀當天，護理師在與她核對身分時，問了她4個制式問題。由於是在一個開放的大空間，所有準備開刀的病患都在這等待，而陳文茜才講完名字，這些病患竟開始在旁鼓掌；後來護理師接著問「你（妳）的性別是？」陳文茜回答「目前是女的，想當男的，尚未成功。」護理師聽完後開始笑，接著問「年齡？」，她回「國家機密。」護理師再問「身高體重？」陳文茜回「哇，宇宙機密。」此時一旁的笑聲傳遍候術房。

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▲陳文茜新書揭露罹癌動刀點滴。（圖／翻攝臉書文茜的世界周報 Sisy's World News）

陳文茜還提到，自己在動刀前為了要「住病房美美的」，特地到美容院請設計師幫弄頭髮，並告知髮型師自己即將開刀「她們認識我十多年了，當場說不出話，我催他們趕緊剪個好整理的頭髮，而且要用護髮染，染成紫色，這樣住在病房時臉色才會顯得紅潤可愛。」之後她還到知名酒店地下室逛街，購買寬大白襯衫、披風及墨鏡，準備把自己打扮得美美的，「想到自己躺病床上，一定得搖曳生姿。」

陳文茜坦言，人的一生，不可能不生病，「疾病的世界