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Gogoro泡水照樣騎著逛大街　日網友驚呆：根本水陸兩用

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「石垣島租車- GO SHARE」粉絲團貼出Gogoro2騎在水中的影片。（圖／翻自石垣島租車- GO SHARE粉絲團）

▲石垣島租車- GO SHARE」粉絲團貼出Gogoro2騎在水中的影片。（圖／翻自石垣島租車- GO SHARE粉絲團）

圖文／CTWANT

日本沖繩石垣島昨天早上下了一場大雨造成淹水災情，一大批GoShare電動機車當場成了泡水車。「石垣島租車- GO SHARE」租借站的人員，因為聽聞「台灣人在颱風天也可以騎Gogoro」的傳聞，因此拍影片測試Gogoro2的防水性，結果工作人員成功將車子騎在水中30多秒，讓日本網友驚呼「根本水陸兩用」，影片在官方粉絲團PO出後引發討論。

「GoShare」是Gogoro與日本住友商事合作推出的共享機車服務，去年進駐沖繩石垣島。這次「石垣島租車- GO SHARE」水中測試影片，證實了Gogoro的防水性，但不等於真的完好無缺，只是證實泡水電動車在一定程度下還是可以騎的。

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石垣島昨下大雨，大批Gogoro2成泡水車。（圖／翻自石垣島租車- GO SHARE粉絲團）

▲石垣島昨下大雨，大批Gogoro2成泡水車。（圖／翻自石垣島租車- GO SHARE粉絲團）

實際上早在2016年，台灣就有一名GOGORO騎士勇闖淹水區域，整台車有一半泡在水中，事後車主將車子送去維修，幸運的是電力系統沒有進水受損，因此只需要支付檢查費305元、齒輪油160元，維修費一共只要465元。

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