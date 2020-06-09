北市內湖富商豪宅遭竊近700萬！哥倫比亞3神偷得手秒奔高雄吃清粥小菜

記者張君豪／台北報導

5日晚間台北市大湖山莊街高級別墅區驚傳發生富商住家遭竊案，3名蒙面外籍男子聯手把風、其中1人入侵別墅內搜刮富商屋內總值逾680萬元新台幣、人民幣、美金等財物，警方調閱監視器發現是3名哥倫比亞籍歹徒犯案，他們犯案過程都頭戴鴨舌帽、漁夫帽口罩蒙面犯案，想藉此規避警方查緝。

▲涉嫌爆竊北市內湖富商別墅的哥倫比亞竊盜集團，3日下午到中壢民宅行竊。（圖／翻攝網路）

▲涉嫌爆竊北市內湖富商別墅的哥倫比亞竊盜集團3日下午到中壢民宅行竊。（圖／翻攝網路）

無獨有偶的是，3名歹徒3日下午才在桃園市中壢區西園路巷弄內侵入住宅偷竊，桃園警方調接獲被害人報案，發現當天下午16點30分3人以同樣手法入侵中壢區西園路13巷內報竊偷走大批財物。

所幸北市警方發揮調閱監視器高效率，循線追溯歹徒動線後，確定歹徒3人搭客運南下高雄市避風頭，甚至還到高雄某清粥小菜吃宵夜慶功，內湖警分局專案小組人員今天宣布逮捕3人，目前正押解人犯北返中，據了解其中1人已落網被帶返內湖警分局偵查隊偵訊中。

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