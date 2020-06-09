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租屋處驚見「超詭異巨型膠囊」！網神解「昭和奢侈品」...竟獲1萬次轉推

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實習記者崔子柔／綜合報導

現在民眾買房或租屋都可從網路上看到房子的內部模樣，不過有些照片會讓人滿頭黑人問號。日本一位網友近日就在租屋網上看到，廚房的流理檯旁有一個高到天花板的「巨大膠囊」，之後了解原來這是用來洗澡的，裡面還有浴缸，讓他崩潰直呼「這到底是什麼浴室啊！」

網友「@haiyangwusuo16」1日在推特上分享他在租屋網看到的照片，表示這間房子的租金為3萬日圓（約台幣8150元），不過在廚房的流理檯旁邊有一個讓他困惑的巨大白色膠囊，裡面是青綠色，還有一個方形桶。而這詭異的巨型膠囊貼文，在短時間內即有高達近1萬次的轉推。

後來了解才知道這是間浴室，這讓的推主感到非常驚訝，直呼「這到底是什麼浴室啊」。許多網友留言說，「什麼浴室裝在廚房裡面？」、「還以為是《七龍珠》裡有人受傷時可以進去的膠囊」、「這樣到底算有浴室還是沒浴室」。

但不少網友一看就知道，這是昭和時期流行過的「ぼくさんバスオール」，1963年由東京舉辦奧運，讓飯店的需求大量增加，為了解決衛浴問題，商人才將從美國引進的「整體浴室」（bath module）改造，主打用「一塊榻榻米的空間就能洗澡」，在那個每戶人家少有浴室的年代，是一個超奢侈的熱門商品。

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