Google 3D地圖重新上架　桃園地區率先開放

▲Google地圖3D城市重新開放，不過目前僅先開放桃園地區可以3D功能瀏覽。（圖／翻攝Google地圖）

記者邱倢芯／台北報導

還記得2019年初時，Google地圖在台灣上架了3D功能，結果當時甫上架就惹出有外洩國防機密的爭議，當時Google的3D地圖功能讓台灣許多軍事基地都一覽無遺，在引發爭議後功能隨即下架；不過，現在Google 3D地圖功能將重新回歸台灣，Google表示，目前僅先開放桃園地區可以3D功能瀏覽，其餘地區，如台北、新北、台中都會區在之後才會陸續開放。

而針對3D圖像移除軍事設施相關議題，Google也強調，Google地圖在啟用地圖圖像前，均會與當地主管機關密切合作，以確認符合當地法令。

事實上，在去年Google推出這項功能後，國防部隨即成立專案小組與Google公司進行協調，最終花費8天的時間，讓台灣機密設施地點的3D地圖功能下架，只不過在敏感地點下架後，Google地圖3D城市也隨即無法使用。

Google地圖3D城市早於2012年就已經發表，有別於過去傳統的衛星影像，透過3D成像的方式，讓城市以更接近真實的面貌呈現在使用者面前。但這項功能並非全球皆開放，當初開放時，台灣地區就未支援此項功能，鄰近的日本、香港等地則已開放多年。

用戶只要在Google地圖的網頁中，選擇左下角的「衛星」選項進行切換，再按下右下角的「3D」按鈕，即可看到全新的Google地圖3D城市；「Google地球」則同時支援電腦版和手機應用程式使用這項3D城市功能。

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