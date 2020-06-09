今年疫情不一樣！流感、腸病毒疫情平靜　漢他病毒獨升「創20年新高」

▲疾管署疫情週報。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠肺炎也影響到其他傳染疾病！疾病管制署今（9）日公布，今年國內包含流感、腸病毒、登革熱等疫情都低於往年，惟漢他病毒出血熱病例有上升趨勢，今年累計5例，為20年同期新高紀錄，提醒加強防鼠措施。由於近期近期鄰近國家東南亞國家登革熱疫情升溫，且入境旅客增加，民眾亦需加強防蚊措施。

依據疾管署監測資料顯示，上週(5月31日至6月6日)國內類流感及腸病毒就診人次較去(2019)年同期分別下降71.1% %及88.2 %；其他呼吸道傳染病，如：麻疹、侵襲性肺炎鏈球菌感染症、德國麻疹、百日咳等確診病例數較去年同期下降39%至100%；蟲媒傳染病，如：日本腦炎、恙蟲病、登革熱確診病例數也較去年同期下降43%至100%，推測是因為民眾落實戴口罩、勤洗手及保持社交距離等防疫措施，加上邊境管制政策，除了阻絕武漢肺炎傳播外，也同時預防感染其他傳染病。

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疾管署進一步指出，較上述傳染病趨勢不同的是漢他病毒出血熱病例，今年累計5例，較2016至2019年同期(分別為3、0、1、0例)為高；病例居住地分別為南部3例、北部2例；自2010年以來累計19例，以男性12例(佔63%)為多，年齡以40歲以上15例(佔79%)為多。

提醒民眾除了手部衛生及咳嗽禮節外，也應落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」措施，隨時做好環境清理。如發現鼠類排泄物時，應佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水(100cc市售漂白水+1公升清水)潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再清理。

疾管署再次呼籲，國內整體疫情雖處於低點，但民眾平時仍應落實正確勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節及生病在家休息等良好個人衛生習慣，並應做好環境整頓，加強巡、倒、清、刷，以降低疫情傳播的風險；如有不適症狀應儘速就醫，並告知醫師旅遊接觸史，以利及時診斷治療及通報。

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