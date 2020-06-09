漢光演習7／13登場　台中甲南海灘將實施聯合反登陸實彈射擊

▲國防部記者會作計處林文皇少將說明國軍漢光36號演習規劃，聯合反登陸作戰。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陶本和／台北報導

國軍年度重大演訓「漢光36號」演習將在7月登場，國防部9日上午公布此次漢光演習期程，將在7月13日至17日進行實兵演習，而9月14日至18日電腦兵推。本次特別的是，在實兵部分，將在7月16日於台中甲南海灘實施聯合反登陸實彈射擊。

國防部作計室聯戰處處長林文皇指出，根據國軍想定，今年漢光演習實兵演訓，聚焦在戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵、啟動指管備援機制以及驗證後備動員戰力。其中，「灘岸殲敵」將於台中甲南海灘進行。

林文皇還說，整個漢光演習範圍包括我海、空域及本、外島地區，被問到是否包括東沙島，他未予明確回應。他強調，因應防疫，本次與以先兵推再實兵演習做法不同。

另外，以往兵推時都會有美軍觀摩團前來，但今年因疫情，外國人來台需先居家檢疫14天。對於相關規劃，林文皇說，涉及交流細節不便說明，且對到時候的疫情也無法預言。

在萬安演習方面，全動室簡任主任韓岡明則指出，會採全國統一發放警報聲號及空中威脅告警系統，為遵循防疫指導，演習期間不實施疏散避難及人車管制等演練，避免人員群聚，民眾作息完全按照平常就可以，不論在室內或室外。

▼國防部記者會作計處林文皇少將說明國軍漢光36號演習規劃，聯合反登陸作戰。（圖／記者呂佳賢攝）



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