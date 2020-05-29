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表揚台南市十大傑出兒童　郭信良議長鼓勵努力不懈自我突破

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▲台南市議長郭信良，親自頒獎表揚台南市第32屆十大傑出兒童，更加碼發放每人3000元獎學金，期許他們在課業學習上持續努力、突破自我。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議長郭信良，親自頒獎表揚台南市第32屆十大傑出兒童，更加碼發放每人3000元獎學金，期許他們在課業學習上持續努力、突破自我。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

由台南市議會與鳳凰城國際青年商會共同合辦的台南市第32屆十大傑出兒童選拔，得獎名單已經出爐，台南市議長郭信良親自頒獎，表揚10位獲獎兒童，更加碼發放每人3000元獎學金，期許他們在未來課業學習上，能持續努力、突破自我，長大後能回饋社會。

頒獎活動極受議員重視，包括林阳乙、李啟維、沈震東、周麗津、陳碧玉、Ingay Tali、黃麗招、杜素吟、蔡秋蘭、盧崑福等議員到現場為得獎同學加油勉勵。

郭信良議長表示，雖然他沒有得過模範兒童，但曾在讀幼稚園時，畫圖被老師打甲等，這件事在他腦海留下深刻印象，由此可知，得獎在孩童的成長過程是一種鼓勵、一種榮耀，會給孩子動力，持續學習、進步。

郭信良議長指出，此次獲獎同學在德、智、體、群、美五育上皆均衡發展，不僅課業表現優異，各有花式溜冰、跆拳道或小提琴等方面的專才，更熱心公益，積極投入公共事務，例如擔任環保志工、帶領同學投入校內消毒防疫工作等，真的很不簡單。

郭信良議長也提到，今日得獎同學的成就不僅僅屬於自己，更屬於家長跟老師，要栽培一個優秀的孩子需要花費家長很多的心血，也需要老師們的細心指導，相信獲獎同學們這一路走來，都有著家長、老師們的陪伴與協助，因此也要感謝所有家長及老師，為臺南培養出優異的年輕學子。

今年的十大傑出兒童裡，格外令人印象深刻的是大灣國小蘇漴瑋。蘇小弟雖是全盲生，但樂觀進取，以正面態度面對各種挑戰，在學業、語文及音樂才藝上都有非常傑出的表現。這份對生命的熱情讓蘇小弟榮獲2019年總統教育獎，實在是同儕的榜樣。

台南市第32屆十大傑出兒童得獎者為永福國小陳薇安、大橋國小林冠輝、大港國小吳品頤、大灣國小蘇漴瑋、忠義國小葉沂臻、文元國小黃承侑、南大附小胡溱欐、復興國小丁昱嘉、億載國小吳芃萱、新南國小吳昶佑。

鳳凰城國際青年商會指出，臺南市十大傑出兒童選拔申請資格為台南市公私立小學六年級在籍學生，各校推薦參選，再由市府教育局推薦多位國中校長擔任評選委員。評選標準，德、智、體、群、美五育各占12％，特殊優良表現事蹟40％，總分評比前十名錄取十大傑出兒童。

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