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阻詐宣導成功　南警連續阻詐守護民眾財產

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▲台南市警一分局與超商及銀行等機構聯防，成功阻止2起詐騙案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警一分局與超商及銀行等機構聯防，成功阻止2起詐騙案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警一分局東寧派出所及德高派出所，日前分別接獲轄內金融機構及超商員工通報，成功攔阻2位民眾遭詐騙案件，顯示一分局員警平日落實與超商聯合防詐騙的宣導已收成效，受騙民眾對於警方防制詐騙案件的用心，也給予感謝肯定。

▲台南市警一分局與超商及銀行等機構聯防，成功阻止2起詐騙案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

東寧派出所5月15日接獲轄內金融機行員報案稱，有一民眾欲臨櫃匯款24萬元至所指定之銀行帳戶，東寧派出所警員王鼎樑、賴蓉磁到場後詢問得知，被害人係由交友網站認識1名自稱是大陸網友所介紹投資理財網站，並加入「網路HCM平台」稱要投資黃金之犯罪手法，在行員與警方苦口婆心耐心勸說下，匯款男子終恍然大悟，始放棄鉅額臨櫃匯款至對方帳戶念頭，因而成功聯手攔阻這樁詐騙發生。事後被害人也主動向處理員警及行員表達謝意。

▲台南市警一分局與超商及銀行等機構聯防，成功阻止2起詐騙案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

德高派出所5月18日晚上9時許接獲轄內超商店員報案稱，有1名男子異常購買2萬元的遊戲點數，警備隊副隊長孟慶正與德高派出所警員姜誠立即趕赴現場，經關懷訪談得知係該男子透過手機APP交友軟體上結識女子，雙方約定一起共享燭光晚餐後，即要求當事人至超商購買遊戲點數當保證金。所幸機警的店員察覺有異，及時告知民眾應係遭詐騙，並同時通知警方到場處理。現場經員警耐心說明相關詐騙案例下，成功阻止詐騙得逞，成功保住新台幣2萬元。

▲台南市警一分局與超商及銀行等機構聯防，成功阻止2起詐騙案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

一分局特別呼籲提醒民眾，詐騙方式無奇不有，諸如是否於FB或其他社群網站認識旅居國外或大陸港澳的網友？是否要你匯款投資或匯款至國外他所指定的金融帳款戶等等之類，皆為詐騙集團常用之詐騙手法」。民眾一定要謹記反詐騙三要訣:「冷靜」、「查證」、「報警處理」，希望民眾多注意勿上當，以維護自身財產安全。若有任何詐騙相關的問題，歡迎撥打110或165反詐騙諮詢專線查證。

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