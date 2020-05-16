親子生活從貼身衣物開始！舒適內褲化作養育小孩的核心

▲（圖／女子學提供）

從懷孕的那刻開始，不管生理還是心理上的變化，都讓我們在不知不覺中，從一位單純的女孩變成一位堅強勇敢的媽媽，總算明白身為母親，願意為孩子付出的愛，是那麼地無私、那麼地不顧一切。

台灣兒童內褲品牌「Minihope美好的親子生活」，將養育小孩的用心與無微不至，化作舒適的貼身衣著，並藉由品牌傳遞「愛台灣」、「愛動物」、「愛地球」的三大核心理念，象徵對下一代孩子細心的呵護以及滿滿的愛。

愛台灣：打造高CP值產品，提升市場競爭力



台灣在製造業上有一定得精細與專業，Mima希望藉由品牌讓更多人認識台灣。

▲（圖／女子學提供）

會有創立品牌，製作兒童貼身衣物的想法，源於創辦人Mima在替孩子購買內褲時，發覺市場上很少有兼具舒適和設計感的商品，許多媽媽會投往韓國、日本代購。這讓Mima覺得，台灣製造並不輸給海外品牌，若能做出標榜MIT的優質兒童內褲，並置入家長在教養時的理念，豈不是一舉兩得呢？因此，Minihope便於2017年誕生，品牌宗旨為「從最基本卻最重要的事做起，然後將簡單的事做到最好。」

既然要MIT就要讓世界看到台灣在製造業上的水準。從設計、代工，Minihope全程在台灣打版、製造，期望藉由這份小小的力量，提升台灣在兒童衣著上的競爭力，進而幫助整個產業鏈，創造未來孩子的就業機會。

愛地球：減少過度的包裝，用行動守護我們的家



Minihope包裝外袋提供多元的「再使用」概念，響應環保並在與孩子溝通的過程中寓教於樂。

▲（圖／女子學提供）

網路的便利，提高了塑膠便利袋的使用率，方便之餘卻也讓地球增加更多垃圾。Minihope選擇以紙袋代替塑膠袋，雖然成本較高，但希望能藉此喚醒消費者的環保意識。此外，Mima也會在Facebook粉絲專頁分享，將MInihope的紙袋包折成一個小垃圾桶，回收再利用。

Mima補充，在代工廠送或來之前，公司也會特別叮嚀用10到20件的大數量包裝，減少多餘、不必要的耗材，例如襪子上常見的金屬釘子，就是要降低塑膠的使用頻率。即便消費者看不到這塊，但Minihope依舊堅持做對的事情。

愛動物：設計添加保育動物元素，強調寓教於樂



將台灣保育動物綉至於內褲上，建立起孩子具備有環保以及愛惜環境的愛心。

▲（圖／女子學提供）

在商品設計上， Minihope特別將台灣瀕臨絕種的動物化為Q版的圖案，成為內褲、襪子、家居服上的可愛角色，並對應官方Facebook宣傳愛護環境的重要性。

此外，像兒童內褲的包裝，除了可以用來當作書籤外，上頭還寫了一些關於保育動物的知識，不僅能讓小朋友學習新知，透過日常衣物的使用頻率，爸爸、媽媽還能常常教導孩子正確、健康的觀念，何樂而不為。

隨著Minihope創立邁入第一年，Mima親力親為深入操作，從進貨、包裝到出貨、行銷都不假他人之手，一天工作20個小時也是常有的事。然而，Mima那份宛如從母愛昇華而出的毅力，讓她始終相信，只要做對的事並努力貫徹品牌的核心價值，用實際的行動證明，相信Minihope的正向理念亦能深入消費者的心中。

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