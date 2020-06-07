示威活動滿地碎玻璃　高中生獨掃10小時獲贈「全紅野馬」

▲「佛洛伊德（George Floyd）之死」遊行。（圖／達志影像）

實習記者任珈萱／綜合報導

「佛洛伊德（George Floyd）之死」示威活動後，留下滿地的垃圾和碎玻璃，而美國紐約州水牛城一位18歲的非裔高中生格溫（Antonio Gwynn）竟獨自打掃10小時，消息一出，也讓他獲得了全額獎學金和一部敞篷車！

綜合外媒報導，格溫從星期一的凌晨2點開始清潔，並且在接下來的10個小時內，都沒有停止，；當地一群鄰居原本要從早晨開始打掃，但發現格溫已經完成大部分的工作。

格溫接受CNN的採訪時表示，他在新聞中看到Bailey大街上都是碎玻璃和垃圾，但知道民眾都須要經過那條接街去上班，所以就去打掃街道。

據了解，當地一位27歲的居民馬特·布洛克（Matt Block）在新聞中看到了格溫（Gwynn）的善心，便決定要送他一台2004年出廠的紅色福特野馬敞篷跑車。布洛克表示，自己是小孩的時候就很想要這台跑車，但是現在只是偶爾使用，所以決定送給格溫。

水牛城一位商人布里斯蘭（Bob Briceland）則透過自己的保險代理機構，提供格溫1年的免費汽車保險。布里斯蘭表示，「我們只需要團結整個城市，向大家展示這裡有這麼多好人。」

格溫原本打算在高中畢業後，存錢去上大學；但水牛城的麥戴爾大學聽到他的故事後，便提供他了全額獎學金，讓他可以在秋季時進入學校讀書，完成他開設清潔公司的夢想。

▼格溫（Antonio Gwynn）。（影片翻攝自youtube，若遭刪除請見諒。）