▲街頭表演 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

暨上帝的金手指-2020嘉義市日環食系列活動熱鬧展開後，2020嘉義藝術節也即將在6月25日至7月26日隆重登場，首場敲響藝術節的活動「藝起森活2020嘉義藝術節-"街藝總動員"」將找尋對演出充滿熱忱有活力的表演者。透過說學逗唱展現個人獨特魅力，經由評選脫穎而出者不但可獲得3000元的獎金，具備街頭藝人證照者可於開幕活動期間經由承辦單位安排於藝術大街街頭定點演出，可放置打賞箱，機會難得，15歲以上即可參加，文化局呼籲充滿表演細胞的民眾趕緊手刀報名。

隨著進入後疫情時期，各項活動逐步解封，嘉義市文化局表示，為打造清新、舒適、慢活的地方特色藝術節慶，及獨一無二又富有嘉義市特色的藝術節，將邀請全國及在地優質藝術團隊演出，並與文化局、博物館、嘉義製材所、阿里山森林鐵路車庫園區周邊場域作藝文聯結，透過「藝術大街」、「大廳大戲」、「森活大院」、「森活講堂」、「森活工坊」五大系列活動主題展開，以音樂、戲劇、舞蹈等表演藝術魅力，打造慢活清新藝文盛會，讓民眾一同來享受藝起森活的氛圍。

▲街頭表演 。（圖／記者翁伊森翻攝）

首波的表演活動「藝起森活2020嘉義藝術節-"街藝總動員"」將視角鎖定在熱愛演出的街頭表演者，透過躍上藝術節表演平台及馬拉松式的接力演出，帶給觀眾不一樣的表演模式。只要年滿15歲以上，對於音樂、舞蹈、戲劇、偶戲、說唱、魔術、脫口秀、行動藝術等愛好者，皆可以個人或團隊方式報名。只要民眾至【2020嘉義藝術節】粉絲頁採線上報名，並上傳演出照片及3-5分鐘演出的影片youtube連結網址，即完成報名程序。

▲「2020嘉義藝術節-街藝總動員」尋找愛表演的你 。（圖／記者翁伊森翻攝）

2020嘉義藝術節不僅有知名的演出團隊，更多了「素人」演出者的表演空間。透過其中"街藝總動員"活動，讓欣賞民眾可以對演出者有更深一層的認識與感受，拉近人與人之間的距離。無論是來欣賞演出、漫步或是秀出自我，參加者都可以在活動當中實現。體現出藝術節是屬於大家的節慶，不僅可以「欣賞」藝術，更可以「創造」藝術。

▲藝術大街(2020嘉義藝術節活動之一) 。（圖／記者翁伊森翻攝）

文化局指出，此次活動將挖掘優秀的街頭表演者，因此委請專業委員評選，以報名團隊/個人的表演內容、技巧、創意、效果、造型等為評選主要項目，將擇優錄取。評選結果將於6月16日於2020嘉義藝術節FB粉絲頁公布，至於脫穎而出的14組個人或團隊則將於6月25日、6月26日於嘉義製材所-動力室前廣場演出，每一團隊或個人不但可獲得3000元的獎金，並於開幕活動期間，除副舞台表演時間外，只要具備街頭藝人證照，且不限嘉義市，便可經由承辦單位安排於藝術大街街頭定點演出並可放置打賞箱。詳細報名情形，請至【2020嘉義藝術節】粉絲頁查詢。

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