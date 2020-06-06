蔡正元：許崑源用最深沉的「大悲無語」表達最壯烈殉國殉黨

記者袁茵／綜合報導

高雄市長韓國瑜6日確定遭罷免，挺韓的國民黨市議會議長許崑源於晚間8時40分從住處跳樓身亡。對此，前國民黨副秘書長蔡正元表示，許崑源用最深沉的大悲無語，表達最壯烈殉國殉黨。





▲蔡正元。（資料圖／記者孫于珊攝）

高雄市警局表示，許崑源6日晚間8點45分從四維三路住處跳樓身亡，將送往九龍殯儀館，苓雅分局協助處理中。

對於挺韓國瑜的許崑源跳樓，蔡正元於臉書寫下，「許崑源殉國殉黨！高雄市議會議長許崑源先生在韓國瑜被罷免後，結束自己的生命，跳樓自殺身亡，用最深沉的大悲無語，表達最壯烈殉國殉黨！」

許崑源6日晚間8時45分從住處跳樓輕生，目前苓雅分局警方已證實消息，現場未發現遺書，遺體送至九龍殯儀館。許崑源生前非常支持韓國瑜，幾乎每篇臉書貼文都是和韓國瑜有關。

他曾在2日發文指出，請當初投票給韓市長的市民，思考這一年半以來，高雄有沒有比過去20年更進步，「如果『是』，就請各位繼續支持韓市長，讓高雄有繼續進步和改變的機會。」

另外，許崑源也對2018年沒投票給韓國瑜的市民朋友喊話，過去路不停、水溝不通，韓國瑜任職後是否改善，如果過去二十年做不到的基本建設，韓國瑜慢慢做到了，大家是不是也應該給他一個公評，難道大家不希望看到高雄的發展越來越進步嗎？」

最後，他還呼籲，高雄在特定政黨有心失去是非、失去正義，也失去真相，擔心因此失去改變的機會，並強調高雄未來一定要繼續向前走，不能再走回頭路，希望市民團結一致，做夥來化解高雄的危機，「支持韓國瑜，感謝大家，謝謝」。

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