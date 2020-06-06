神解析「支持者早垮光」關鍵！醫師細數脫序事跡　嘆：吹脹的氣球，爆很快

▲罷韓門檻通過楊斯棓日前在臉書發出一篇觀察文，細數這段時間以來，韓接連做出的脫序行為。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

罷韓投票6日下午4點準時結束！開票短短不到72分鐘時間，同意票就遠遠超過不同意票，而同意票稍早突破罷免門檻的57萬4996票，正式宣告罷免成功。醫師楊斯棓昨（5）日就曾在臉書發出一篇觀察文，細數這段時間以來，韓接連爆發的爭議事件，直言「不要再做89萬票的美夢了。」

楊斯棓說他最近看到一種說法「57萬票怎麼可以罷免89萬票當選的韓國瑜？」不以為然地表示，韓當市長到今天，支持度天天衰退，還有49萬的民意支持是一個很大的問號。儘管一開始的芭樂票圈了很多韓粉，但畢竟都無法兌現，一群群支持者就開始放棄支持。

醫師直指，「親國民黨的資深媒體人罵他草包，國民黨大老也公開叫他不要喝酒，就知道韓的問題有多嚴重。」而每一聲韓總，更是害死韓的魔音，因為當得一點都不好，「吹脹的氣球，要爆掉很快。」

▲韓國瑜當初總統敗選，臨時取消記者會，卻被抓包去大嗑汕頭火鍋。（圖／記者林敬旻攝）

楊斯棓接著細數韓脫序行為，「爆出豪宅，垮了一群支持者；爆出撞死人，多少也垮了一些支持者，遲到、栽贓外賓，一次次的行徑，都讓一小群一小群支持者漸次遠離他。」就是這些事情，讓韓從選上的第一個禮拜，在大高雄的支持度就開始掉。

從高雄市長選舉到總統大選，韓國瑜在高雄市得票，已從89萬掉到61萬票，他認為，「從總統大選到今天，可能掉到30萬或40萬，我們不知道有多低，但罷免還是給韓國瑜一個機會，只要韓國瑜、韓粉傾巢而出，證明他還有58萬票的實力，那高雄市長仍能保住。」

最後，楊斯棓也吐槽，希望韓國瑜不要再做89萬票的美夢，「那多像一個不得志的老年人，懷念幼稚園吃餅乾大賽，曾得到冠軍。」神見解讓網友也紛紛留言，「楊醫師見解精闢！我沒有特別支持哪一黨，但我對韓先生這種政治作為實在看不下去」、「看到韓國瑜，每次就讓我想起國王的新衣這個故事。」