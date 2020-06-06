半夜盜採藏匿牛樟芝下山　騎車「沒戴安全帽」遭攔查栽了

▲半夜以機車置物籃藏匿牛樟芝下山，遭警林查獲，約市價2萬元。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

台東關山警分局鹿野分駐所警員與林務局關山工作站人員執行聯合查察勤務，於深夜時分遇騎乘機車未戴安全帽男子將其攔下盤查，在其將置物籃牛皮紙袋內物品取出後，員警聞到濃濃牛樟芝味道，經林務局人員確認為牛樟芝無誤；犯嫌以為將森林副產物牛樟芝混雜在機車前置物籃內，並謊稱為朋友所種植，仍難逃警林法眼(鼻)，識破犯嫌「帽子戲法」，後依違反森林法及竊盜等罪嫌，移送台灣地方檢察署依法偵辦。

關山警分局指出，6日凌晨1時許，再次與林務局關山工作站聯手出擊，查獲竊取森林副產物犯嫌，犯嫌以為半夜下山，並將牛樟芝藏匿機車前置物籃與其他雜物混合，就能蒙混過關，幸好警林細心清查，將其當場人贓俱獲並於當日清晨帶同犯嫌前往國有林地確認盜採地點；業經林務局人員將起獲的2包牛樟芝秤重，總計為267公克(7.12台兩)，其中一包牛樟芝屬罕見特級品，長13公分，寬6公分，宛如芒果乾，換算市價約新台幣2萬元；全案於警詢後，依違反森林法及竊盜等罪嫌，移送台東地方檢察署依法偵辦。

關山警分局長潘仕能表示，分局與林務局關山工作站有著絕佳的合作默契，近期在警察同仁與林務局關山工作站配合的積極努力下，已破獲多起人贓俱獲的森林副產物竊盜案，再再展現警林共同維護山林治安的決心；藉此機會再次呼籲「法網恢恢，疏而不漏」！

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