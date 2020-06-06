女鄉民深夜問卦「收賄不開罰單很常見」　推文噓爆警提告

▲女鄉民在批踢踢深夜問卦「警察收賄不開罰單很常見？」被警方提告。（圖／翻攝批踢踢網頁版，下同）

記者葉國吏／綜合報導

批踢踢一位女鄉民在今年3月9日深夜問卦「警察收賄不開罰單很常見？」沒想到文章一出被鄉民噓爆，還有人推文提醒「之前有人這樣被警察提告」，結果一語成讖。女鄉民最後在批踢踢發道歉文向警察道歉。

女鄉民問卦文中指出，之前朋友看到警察走向人行道、路邊攤，然後攤商塞了一坨東西「警察就走了」。文中也提及違停車主塞錢給警察，警察就把罰單撕了，「這種塞錢情況是很常見的嗎？」

▲鄉民推文提醒之前有人這樣被告。

對此文章其他鄉民推文噓「罰單好像不能撕 這算造謠嗎？」、「要幫你轉警政署嗎」、「沒關係我幫你轉了 讓他們去查誰收賄」、「我記得之前也有人問掛然後被警察告的 保重」。該文被噓爆後刪文，但警方認為受辱提告。

▲女鄉民最後發道歉文向警方道歉。

女鄉民最後在批踢踢發道歉文，指出不應該在沒真的看到的情況下就說警察收錢，也不應該用「問卦」的方式討論可受公評之事「警察收錢的現象」，也許真理無法透過討論辯越明。

女鄉民最後向偵辦的警察、檢察官、書記官道歉，「佔用您寶貴時間」，並強調沒有惡意針對哪個警察「只是根據過往真實經驗，單純討論此現象。如果有造成警察先生們不舒服，深感抱歉。」以後也不會在批踢踢問卦。