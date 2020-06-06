　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女鄉民深夜問卦「收賄不開罰單很常見」　推文噓爆警提告

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼女鄉民問卦被警方提告。（圖／翻攝批踢踢）

▲女鄉民在批踢踢深夜問卦「警察收賄不開罰單很常見？」被警方提告。（圖／翻攝批踢踢網頁版，下同）

記者葉國吏／綜合報導

批踢踢一位女鄉民在今年3月9日深夜問卦「警察收賄不開罰單很常見？」沒想到文章一出被鄉民噓爆，還有人推文提醒「之前有人這樣被警察提告」，結果一語成讖。女鄉民最後在批踢踢發道歉文向警察道歉。

女鄉民問卦文中指出，之前朋友看到警察走向人行道、路邊攤，然後攤商塞了一坨東西「警察就走了」。文中也提及違停車主塞錢給警察，警察就把罰單撕了，「這種塞錢情況是很常見的嗎？」

▲▼女鄉民問卦被警方提告。（圖／翻攝批踢踢）

▲鄉民推文提醒之前有人這樣被告。

對此文章其他鄉民推文噓「罰單好像不能撕 這算造謠嗎？」、「要幫你轉警政署嗎」、「沒關係我幫你轉了 讓他們去查誰收賄」、「我記得之前也有人問掛然後被警察告的 保重」。該文被噓爆後刪文，但警方認為受辱提告。

▲▼女鄉民問卦被警方提告。（圖／翻攝批踢踢）

▲女鄉民最後發道歉文向警方道歉。

女鄉民最後在批踢踢發道歉文，指出不應該在沒真的看到的情況下就說警察收錢，也不應該用「問卦」的方式討論可受公評之事「警察收錢的現象」，也許真理無法透過討論辯越明。

女鄉民最後向偵辦的警察、檢察官、書記官道歉，「佔用您寶貴時間」，並強調沒有惡意針對哪個警察「只是根據過往真實經驗，單純討論此現象。如果有造成警察先生們不舒服，深感抱歉。」以後也不會在批踢踢問卦。

ET快訊
快訊／WHO改口認了「口罩有用」！　譚德塞公布最新戴罩指示
紙風車、綠光劇團八里倉庫惡火！深夜驚傳爆炸聲　20年心血燒毀
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女鄉民深夜問卦「收賄不開罰單很常見」　推文噓爆警提告

紙風車、綠光劇團八里倉庫惡火！深夜驚傳爆炸聲　20年心血燒毀

承翰爸胃出血驟逝！李母淚崩：對司法失去信心　司法院沉痛回應了

李承翰父怨「速食店精神鑑定太草率」 身心科醫師：環境太嘈雜了

鐮刀男爬窗搶劫大吼「10天沒吃飯」！石碇隱居夫妻煮麵陪他…再塞3000元

涉資助炒作大同公司股票　上海金主任國龍涉《證交法》遭通緝

高雄男隨機攻擊！4歲女童被巴重摔「臉撞地」媽回頭傻　怪人正面曝光

台南混凝土車拐彎輾死女騎士！驚悚畫面曝光　機車直接被掃走

快訊／高一生失蹤2天...被人發現泡在新店溪成為浮屍！

獨家／高雄男街上隨機攻擊！重重「啪一聲」　一掌將女童打趴在地

陳若儀接待婆婆閨蜜團忙翻　一接到親媽電話...秒淚崩

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

判無罪36天...李承翰父抑鬱過世　阿嬤站靈堂痛哭：我的心肝兒子！

單親媽砸積蓄開店卻遇疫情衝擊　日營業額85元：不拚哪來機會？

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

《做工的人》李銘順中200萬發票不見　老婆連還開罵...消失原因滿滿洋蔥

伊能靜教女團舞…秦媽媽秒學會！　婆婆看媳婦健身狂誇：魔鬼身材

2轎車8男女突停路中「亂舞狂歡」　後車嚇傻急停下...畫面曝網罵爆

火球畫面曝！16歲無照妹恐賠百萬　網酸人生勝利組：直接買下槽罐車

遭魚網纏繞！潛水員「電眼」搜尋　兩天幫超過20隻生物重獲自由

女鄉民深夜問卦「收賄不開罰單很常見」　推文噓爆警提告

紙風車、綠光劇團八里倉庫惡火！深夜驚傳爆炸聲　20年心血燒毀

承翰爸胃出血驟逝！李母淚崩：對司法失去信心　司法院沉痛回應了

李承翰父怨「速食店精神鑑定太草率」 身心科醫師：環境太嘈雜了

鐮刀男爬窗搶劫大吼「10天沒吃飯」！石碇隱居夫妻煮麵陪他…再塞3000元

涉資助炒作大同公司股票　上海金主任國龍涉《證交法》遭通緝

高雄男隨機攻擊！4歲女童被巴重摔「臉撞地」媽回頭傻　怪人正面曝光

台南混凝土車拐彎輾死女騎士！驚悚畫面曝光　機車直接被掃走

快訊／高一生失蹤2天...被人發現泡在新店溪成為浮屍！

獨家／高雄男街上隨機攻擊！重重「啪一聲」　一掌將女童打趴在地

女鄉民深夜問卦「收賄不開罰單很常見」　推文噓爆警提告

7個「閱讀的理由」　透過文字認識世界、深層地省思自己

後疫情消費／單送一輪消費券沒效！ 持續猛推..有助經濟回溫

就業數據證實美經濟正在復甦　美股大漲829點

後疫情消費／陸行動支付撐「消費券經濟 」 中老年也玩一指神功

後疫情消費／史無前例！北京發射最大銀彈　6/6起..爽送122億消費券　　

美軍新舊艦共同航行　福特級甲板空間比尼米茲級大

屏東小琉球等11鄉鎮凌晨大停水！牡丹水庫閥門故障　至少12小時沒水用

川普：新冠病毒是中國差勁的禮物　對美中貿易協議改觀

快訊／WHO改口認了「口罩有用」！譚德塞公布最新戴罩指示　世界譁然

寧夏夜市旁隨機砍人！24歲男秒濺血　民眾狂追400m聯手壓制恐怖持刀男

社會熱門新聞

人妻控遭襲胸　他一句話救了自己

單親媽砸50萬積蓄開店　每天經營18小時只賺60元...

高雄4歲女童被隨機攻擊　怪男正面曝光

即／八里傳爆炸聲！紙風車倉庫陷火海

在服飾店買褲子堅持不試穿　男子付錢的舉動讓店家爆炸

無辜男滑手機被砍　兇嫌辯：「他要攻擊我」

10天沒吃飯！夫妻遇搶劫煮麵給他吃

混泥車輾死女騎士！驚悚畫面曝光

身心科醫師：精神鑑定環境太嘈雜了

龍井國中午餐出現死老鼠！3人腹痛送醫

控醫療疏失後病逝　癌患告別式超跑雲集

影／桃園騎士闖紅燈　「神風式」撞擊影片曝

承翰爸胃出血驟逝　司法院回應了

少女為養男友賣身…被逼「試車」完才能上工

更多熱門

相關新聞

一招網購中衛口罩　她買到3盒

一招網購中衛口罩　她買到3盒

電商6月3日開賣中衛口罩，網友拼手速瘋搶，首波釋出2款4色超過萬片口罩，最快在2分鐘內秒殺完售，網購業者也觀察到櫻花粉、立體款搶購熱烈，同時也公布第二波將於6/5開賣。不過由於太難搶到引起網友討論，沒想到有神人分享搶購秘訣，還貼出截圖證明一次就搶到3盒。

他到譚德塞IG留言抗議　被私訊回覆網笑翻

他到譚德塞IG留言抗議　被私訊回覆網笑翻

「台灣量販店何時會開始搶購？」被認定煽動　鄉民回應

「台灣量販店何時會開始搶購？」被認定煽動　鄉民回應

民進黨開鍘！「民眾黨」Z9吳達偉、「挺扁大將」鄭新助遭開除黨籍

民進黨開鍘！「民眾黨」Z9吳達偉、「挺扁大將」鄭新助遭開除黨籍

26歲年薪120W「買房or理財」他：年輕別負債

26歲年薪120W「買房or理財」他：年輕別負債

關鍵字：

批踢踢

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

開冷氣看鳥臉色　媽1動作超貼心

少女全裸陳屍農田！竟是14歲表弟洩慾殺人

救26年好友　勇男跳40度火山口湖

網紅搭高鐵「拉鍊下滑」掉出F巨胸

李榮浩悄準備生日3大禮！楊丞琳哭到鼻子紅

人妻控遭襲胸　他一句話救了自己

周揚青V字短洋裝「辣曬北半球」！羅志祥IG發聲

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

老闆約開房！長腿直播主「1000G嬌喘私密片」外洩

單親媽砸50萬積蓄開店　每天經營18小時只賺60元...

鋒面雷雨彈再襲　一張圖看全台降雨時程

即／改口！譚德塞最新公布：建議戴口罩

兒作文爆家裡很破爛　媽PO兇手照網笑翻

韓國瑜掰了高雄？罷韓「關鍵變數」曝

更多

最夯影音

更多
陳若儀接待婆婆閨蜜團忙翻　一接到親媽電話...秒淚崩

陳若儀接待婆婆閨蜜團忙翻　一接到親媽電話...秒淚崩
剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

判無罪36天...李承翰父抑鬱過世　阿嬤站靈堂痛哭：我的心肝兒子！

判無罪36天...李承翰父抑鬱過世　阿嬤站靈堂痛哭：我的心肝兒子！

單親媽砸積蓄開店卻遇疫情衝擊　日營業額85元：不拚哪來機會？

單親媽砸積蓄開店卻遇疫情衝擊　日營業額85元：不拚哪來機會？

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面