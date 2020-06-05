韓國瑜臉書悼承翰爸　痛心嘆：犧牲卻沒得到應有的公道



▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

鐵路勇警李承翰的父親因無法接受兒子遭刺殺殉職，且一審鄭嫌還因精神問題獲判無罪，為此鬱鬱寡歡36天，在4日傍晚嚴重胃出血離世，消息令人心痛，而高雄市長韓國瑜也在臉書上哀悼，也盼司法早日還給李承翰及家人一個公道。

鐵路警察李承翰遭乘客鄭姓男子持刀刺死，兇嫌一審因精神問題判處無罪，目前二審上訴中，但李承翰的父親因不滿判決，長期鬱悶於4日胃出血病逝，令網友鼻酸不捨。高雄市長韓國瑜也在臉書發文，寫下「李爸爸，一路好走，還記得英勇的嘉義鐵路員警李承翰嗎？去年7月，李承翰執勤時為了保護車上乘客，不幸遭刺因公殉職，最後兇嫌一審卻獲判無罪，讓家屬悲痛萬分，想不到承翰殉職還不到一年，4號晚間又傳來另一個噩耗，李爸爸也因病辭世了。」

韓國瑜說：「承翰身為鐵路警察，在崗位上盡忠職守，為了保護乘客而犧牲，但他的犧牲卻沒得到應有的公道，當英勇的人民保姆得不到政府的保護、司法的幫助，最後只能換來李爸爸一句『希望兒子下輩子別再當警察』，這種心情是多麼悲憤？對警察同仁的士氣又是多麼大的打擊？」

最後，他也盼李爸爸一路好走，也請李媽媽務必保重身體，更重要的是，期盼司法能早日還給承翰一家人一個公道，也期盼台灣社會充滿溫暖和諧，不再有悲劇發生。