陸幼童慘變大頭娃娃…「官方處置結果」出爐！　全網怒噴：也太輕了

▲孩子會一直拍頭 。（圖／翻攝自秒拍、看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

安徽省阜陽市2003年爆發劣質奶粉事件，導致嬰兒身體畸形，震驚世界。沒想到事隔17年之後，湖南省郴州市也傳出有商家用「蛋白固體飲料」當奶粉賣，致「大頭娃娃」再現，引發外界再次恐慌。官方迅速表態一定會查清楚真相，日前終於通報處理結果。

據《人民日報》報導，6月5日，湖南省通報永興縣「蛋白固體飲料」調查處置情況。省市場監管局副局長、省市聯合調查組組長陳躍文表示，「此次事件是經銷商為擴大產品銷售，對產品性能作誇大宣傳的欺詐、誤導消費事件。」

通報顯示，涉事商店-愛嬰坊母嬰店存在對商品作虛假或者引人誤解的宣傳，當事人承認通過虛假宣傳誤導消費者的事實；5月28日，永興縣市場監管局向愛嬰坊母嬰店下達《行政處罰決定書》，責令其立即停止虛假宣傳行為，頂格處以罰款200萬元人民幣（約新台幣838萬元）。

不過，通報也表示，湖南省食品質量安全檢驗研究院進行檢測「倍氨敏」，所檢33 項主要質量和安全指標符合標準，目前沒有发現涉案食品質量安全問題。

對此，網友氣炸表示，「200萬是30年前的處罰水準了吧？真就不打算改了嗎」、「虛假宣傳才200萬？孩子怎麼辦」、「地方政府就是走樣子交差呀」、「罰金是一方面，那些受影響的孩子的賠償金等怎麼算」、「我覺得這個頂格不夠格」、「太輕了！ 沒有罰到傾家蕩產對不起全天下媽媽」。

▲涉事奶粉 。（圖／翻攝自秒拍、看看新聞）

此前，根據《新京報》報導，湖南省郴州市傳出假奶粉爭議，當地多名家長發現孩子身體出現濕疹，體重嚴重下降，頭骨畸形就像是「大頭娃娃」，甚至還有不停拍打頭部等異常行為。

對於郴州永興縣多名孩子出現的異狀，醫生表示，經檢查，這些孩子普遍存在維生素D缺乏、發育遲緩等症狀，並依此診斷為佝僂病。家長們則發現，他們都曾經給孩子食用過一種名叫倍氨敏的「特殊奶粉」。這種產品，一小罐400克，就要將近300元（人民幣，下同），價格甚至超過不少進口嬰兒奶粉。

這件事情經過陸媒報導迅速傳開，湖南永興縣委、縣政府高度關注，並連夜召開緊急會議。永興縣市場監管局局長邱傳輝回應，首先會要求立即成立調查專班，並立案進行調查；其次，會對報導中的5名幼童進行人文關懷，安排人民醫院兒科專家協助進行全面體檢；最後希望能夠「舉一反三」，相關單位將在當地進行為期一個月的兒童食品安全全面清查行動。

►戴口罩也要記得保養