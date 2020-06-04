牙醫出身被看嘸…陳時中不在意　「13字結論」被鄭弘儀讚爆

▲衛福部長陳時中。（資料照／記者湯興漢攝）



記者蔡文鈴／台北報導

衛福部長陳時中防疫有成，受到全國民眾愛戴，也獲得各家民調高滿意度。外界預測陳時中有可能會代表民進黨出來參選，不過陳時中接受節目專訪時表示，現在沒有想過這件事，並強調不會去汲汲營營爭取高低，這樣只會讓自己的格局變小，一番言論，獲得主持人鄭弘儀大大讚賞。

陳時中接受政論節目《鄭知道了》專訪，節目於4日播出。主持人鄭弘儀表示，若以政治的角度來看，陳時中代表民進黨參選會獲得高票，做事情方面大家也都抱有期待，「如果民進黨要需要你出來選舉，會考慮嗎？」

陳時中說，現在沒在想這件事，維持原來的想法，在哪個位置上就把什麼事做好，有事發生了，還想東想西就不對了；對於陳時中的回應，鄭弘儀追問，「可以說沒有把話說死嗎？」

此時，陳時中當場愣住「嗯...」隨後笑稱主持人實在很厲害，之後表示，人生會走到怎樣誰也不知道，有適當的事去做，就沒有把話講死，我們自己也不知道啊，以後會變怎樣都不知道。鄭弘儀又追問，因為你跟民進黨有淵源，所以民進黨需要你也不能拒絕呀，但陳時中則說，「那也不見得。」

另外對於從醫界轉戰政壇的人，似乎看不起牙醫出身的陳時中？陳時中表示，「不是取決於人家怎麼看你，而是你怎麼做，做的貢獻多，社會自然會肯定，汲汲營營要比較高低，只是讓自己的格局跟看法變小」，鄭弘儀聽完後大讚，「真好真好」。