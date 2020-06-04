陳時中「內心傾向」居家檢疫者可投罷韓票　吳斯懷批雙重標準

▲國民黨立委吳斯懷。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免投票倒數，針對發燒、居家檢疫者如何投票，中央疫情指揮中心指揮官陳時中說「心裡傾向是可以的」。對此，國民黨立委吳斯懷4日批評陳時中雙重標準，完全以政治意識形態來操作罷免案，政治凌駕民主原則。

有關發燒、居家檢疫要如何投票，中央疫情指揮中心2日表示，針對發燒者，投票所已經準備好口罩，做好防護即可投票，至於居家檢疫者，按照規範無法出門就不能投，不過指揮官陳時中表示，中選會規定居家檢疫者不能出門，就不能去投票，但「我心裡傾向是可以的」。

吳斯懷痛批，罷韓活動不只是雙標，尤其是陳時中指揮官，國內疫情好不容易本土零確診五十多天，這是全國民眾共同努力維護生命安全的績效，不僅僅是陳時中或民進黨政府的績效。

吳斯懷表示，陳時中稱他認為發燒的人可以去，但先前他不准群聚活動，連媽祖遶境都取消，結果罷韓活動連續幾個活動超過五千到一萬人，毫無各種措施，加上高鐵學生方案、大學生籌經費返鄉等，這些雙標活動全國民眾都看在心裡。

吳斯懷強調，不管最後結果如何，政府雙重標準執政，完全以政治意識形態來操作罷免案，大家都看在心裡，希望台灣人民冷靜看清楚，這就是標準的「政治凌駕疫情、政治凌駕民主原則」，希望大家好好深思這些問題背後的原因。

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