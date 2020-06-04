才剛爆小學群聚感染！日本已有98%學校恢復開學　恐成防疫破口

▲日本國內已有98%的學校恢復開學。（示意圖／pakutas）



記者王佩翊／編譯

日本文部科學省1日針對現階段幼稚園、小學以及國高中的開學狀況進行調查發現，目前已有98%的學校恢復上課。根據上一次5月11日的調查，當時的全國開課比例僅14%，與現在相差84%。另一方面，目前有44%的公立學校雖然已經開學，但仍然採取分流上學措施，以減少群聚感染風險。

根據《讀賣新聞》報導，目前仍在停課的學校比例分別為，公立學校1%、國立學校5%、私立學校4%，停課率較高的主要是曾出現學童感染新冠肺炎，有病情加重風險的特別支援學校等。在公立學校當中，正常上下課的學校有55%，另有17%的公立學校選擇縮短課程，讓學生提早放學。此外，有27%的公立學校採取各學年分流上課。在採取縮短課程與分流上學的公立學校中，有70%表示，將在6月中旬以前恢復正常學習時數與上下課時間。

雖然大部分的日本學校都已經恢復上課，但自5月25日起恢復正常上下課（不分流）的北九州市6月2日卻傳出，至少有10名學童染疫，疑似是在校內發生群聚感染，為此，目前出現確診案例的學校都已經停課。今後將視感染情況決定是否繼續停課或是分流上下課。

目前岩手、新瀉、鳥取、愛媛、長崎等17個縣已恢復全公立國高中、小學正常上課。另一方面，疫情最為嚴重的東京都與大阪府大部分的學校都尚未開放正常上課。

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