英國「給中國時間考慮」撤回立法！　陸外交部直接原話奉還…

▲大陸全國人大審議國安法，引起部分香港居民不安。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

北京當局日前通過港版《國安法》，英國外交大臣拉布透過BBC喊話表示，英方不會「漠視不見」，「中方有時間再做考慮並懸崖勒馬。」對此，大陸外交部發言人趙立堅直接原話奉還，「奉勸英方懸崖勒馬、摒棄冷戰思維和殖民心態，認清並尊重香港已經回歸、是中國一個特別行政區的事實。」

BBC報導，外交大臣拉布（Dominic Raab）對北京當局喊話，若繼續強推港版《國安法》立法，「我們將會讓那些英國國民海外護照（BNO）的持有人，有權力到英國來。」他表示，英國不會在對香港的責任面前「撇頭看向一邊」。

據悉，持有BNO護照的香港民眾，將有機會享有放寬的簽證權，原本英國開放6個月的入境期間，將延長至12個月，期間可以找工作及就學，為取得公民身分做前置準備。根據英國內政部指出，符合申請BNO資格的香港民眾，約有290萬人。

對此，趙立堅指出，《中英聯合聲明》沒有任何一個字、沒有一個條款賦予英國在香港回歸後對香港承擔任何責任，英國對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權。他奉勸，英方恪守國際法和國際關係基本準則，立即停止干預香港事務和中國內政，否則必將搬起石頭砸自己的腳。

趙立堅強調，對香港繁榮穩定構成威脅的恰恰是一些外部勢力和一些「反中亂港」勢力勾連合流、沆瀣一氣，利用香港從事危害國家安全的活動；英國同香港的歷史聯繫源自侵略殖民和不平等條約，英方還妄稱香港國家安全立法是「專制」立法，「所謂『專制』一詞正是英國曾經對香港進行的殖民統治的真實寫照，恰恰是香港回歸以來香港居民享有前所未有的權利和自由。」

►戴口罩也要記得保養