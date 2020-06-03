辭意甚堅！陳冠廷清空辦公室　嗆「黨政人士」不要扼殺改變

▲陳冠廷貼出清空辦公室照片。（圖／翻攝陳冠廷臉書）

記者楊亞璇／台北報導

民進黨立委陳明文之子、台北市副發言人陳冠廷遭爆享「首長級」待遇後隨即宣布請辭，儘管市長柯文哲慰留，但陳冠廷3日再度在臉書反擊，貼出自己的清空辦公室照片，「希望黨政人士不要用這種方式，去扼殺改變」。

陳冠廷日前在臉書透露已向柯文哲請辭後，北市府表示柯文哲肯定陳冠廷的貢獻，因此予以慰留，惟據了解，陳表示尊重，但辭意甚堅。

對於被指享有特權辦公室，陳冠廷在臉書表示，「原本是堆放雜物的小倉庫、放一個電腦，跟一般人一樣大的辦公桌，就變成特權辦公室；每次與外賓討論，都感到很不好意思」，深覺未來市府公共空間，必須要重新設計，很多時候，大家小凳子放一放，也就是一個討論室了。

陳冠廷還說，至於協助修正編撰教材變成大罪，教育局及雙語辦公室的同仁，請我們一起努力，因為根本不夠人力，把基礎問題，與實習生共同一頁一頁的去協助修正，這些都是最基本的編排，拼字問題。

陳冠廷感嘆，這麼多的同仁想要改變，這麼多的朋友想要創造不同，這麼多的市府朋友，尋求創新，「希望黨政人士不要用這種方式，去扼殺改變」。

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】