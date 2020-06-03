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10點先衝！愛買開賣「Switch動森機」現貨140台　只有12門市買得到

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▲▼愛買開賣Switch動森機。（圖／業者提供）

▲愛買將於今日10點開賣Switch動森機。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

疫情期間全台瘋玩任天堂Switch，幾乎是一機難求，各大通路、電商先後釋出貨源吸引大批民眾搶買。繼520限時加碼少量Switch後，愛買今（3）日再度宣布開賣消息，而且這次可是Switch特別版動森機，全台限量140台將於上午10時在12門市限定販售。

▲▼愛買開賣Switch動森機。（圖／業者提供）

▲Switch動森機配色十分受到女性朋友喜愛。

愛買稍早突襲宣布，將於上午10時開賣「Switch集合啦！動物森友會特別版主機」，內含動森機1台，以及3000元電視現金抵用券（限選購40吋以上電視）、螢幕保護貼，組合價12780元，全台12門市限量140台（新竹巨城、花蓮店並無販售），每人限購1組，售完為止，開賣前10分鐘也將發放號碼牌，民眾趕快抓緊時間衝一波。

事實上，今年因疫情關係，截至3月底止任天堂在1年內就售出2100萬台Switch，在台灣無論是電商平台或是通路，只要一上架Switch幾乎都是秒殺，就連日前家樂福於線上開賣限量440組的「Switch+健身環+3片熱門遊戲片」同捆包，也是未到開賣時間就吸引超過20萬人在線等搶，短短20分鐘直接完售，人氣依舊破表。

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