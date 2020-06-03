女員工愛八卦下班被堵「4煞剃髮狂噴辣椒水」　主管涉花4萬買凶：給她好看

▲警方在周邊路口調閱到嫌犯的作案車輛，以車牌追人，將涉案人全通知到案。（圖／東森新聞）

社會中心／綜合報導

新北市某上市精密工業公司的一名主管不滿蔡姓女員工不合群又愛講八卦，竟涉嫌買凶，找來4名惡煞對蔡施暴。事發後，警方以車追人逮到4名嫌犯，他們還供出幕後主使者，強調該主管花4萬元，要他們給女員工一點教訓。公司則低調回應，案發第一時間就有掌握狀況，後續配合檢警調查。

《東森新聞》報導，當時蔡女下班騎車回家，行經新莊區某路口時，突然有兩輛機車擋在她的前方，雙方因此發生碰撞，還導致她的頭部受傷；不過，機車上的三男一女下車後，立即拿出辣椒水狂噴她的臉部，還上前踹車，甚至強剃她的頭髮，犯案後加速逃離現場。

由於事發當時，附近廠家都已下班，因此目擊者較少，但警方抽絲剝繭還是逮到4名動手嫌犯，4人供出幕後主嫌，這才發現原來和公司內部的部屬不合有關。

▼案發地點位於新莊某路口。（圖／東森新聞）

據了解，該間上市公司半導體沖壓部門一名林姓班長，因不滿蔡女上班不合群又愛講八卦，因此涉嫌找來孫姓員工，說要花4萬元給她好看；孫隨後找來另一名陳姓主嫌，交付4萬元後，說給蔡一點皮肉傷。再由陳找來另外兩男一女的共犯，埋伏在蔡的下班回家路上並攔人施暴。

原以為神不知鬼不覺，但警方卻在周邊路口調閱到嫌犯的作案車輛，以車牌追人，將涉案人全通知到案。記者實地走訪這家上市公司，公司主管低調表示，案發第一時間就有掌握狀況，後續配合檢警調查；兩人平常工作上互動沒異狀，涉嫌教唆的林姓班長案發後自願離職，至於被害的女員工，公司也有給予心理輔導。