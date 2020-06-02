罷韓前兩天出發...交大學聯會「陪媽媽專車」補助僅限高雄人　藍營開砲了

▲國民黨高雄市議會黨團在記者會中質疑「返鄉專車」就是「罷韓專車」。（圖／國民黨團提供）

記者洪正達／高雄報導

交大學聯會1日在粉專貼出「返鄉陪媽媽專車」公告，鼓勵學生在期末考及畢典前夕回家陪家人，但時間確定在6月4日、6月5日2天，由於6日就是韓國瑜罷免投票，返鄉專車時機過於敏感，加上「僅限定設籍高雄同學搭乘」，動機惹人非議，國民黨高雄市議會黨團2日一早便召開記者會，強烈質疑交大學聯會背後動機似乎相當不單純，且「車票補助300元」一定要「說清楚，講明白」。

具了解，交大學聯會推出「返鄉陪媽媽專車&車票現金補助」活動，以「返鄉陪媽媽」為名，在4日、5日兩天提供免費專車，但「專車僅限設籍於高雄的同學搭乘」、「發車後直達高雄車站」，臉書文推出後，交大學生紛紛留言表示「根本罷韓專車吧」、「學聯會費是這樣花的喔？」、「硬要包裝成返鄉愛家專車」、「不是同學的地方媽媽有需求，就是黨媽媽有指示吧？」、「只有高雄的同學有媽媽是嗎」、「顏色對了，紅燈都能變成綠燈」。

▲交大學聯會推出的返鄉專車及車票補助，因時機過於敏感遭人質疑動機不單純。（圖／翻攝交大學聯會）

對於學聯會「返鄉專車」、「車票補助」．國民黨高雄市議員也群起抨擊，其中陳若翠質疑「陪媽媽專車只限高雄戶籍，補助300元，為何只限定高雄？是否只要回家就可以領到錢，為何5月母親節沒有專車，現在罷韓才有？沒有針對性？沒有賄選疑慮嗎？為何只有開回高雄？其他縣市同學都沒有繳錢給交大聯合會嗎？」，李亞筑也除了質疑經費來源，也懷疑是誰下這頗有「針對性」的指導棋。

市議員陳麗娜也說，學聯會留言版上一堆學生說只有高雄有媽媽嗎？特別對高雄做補助，學聯會似乎無法說明清楚？希望其他學聯會也需要審慎考量，加上剛選上高雄市主委的趙天麟說要百萬簡訊催票，民進黨花錢不手軟，罷韓活動的資金這麼多錢，到底幕後是誰在出資，WeCare應說清楚，這該不會是民進黨的內部鬥爭，更為了市長在鋪路？