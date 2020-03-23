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石門富基魚市遇大停電！高檔海產翻肚只能賤賣　攤販怒：緊急發電機呢？

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記者郭世賢／新北報導

遠近馳名的新北市石門區「富基魚市」標榜公平、尚青的品嘗活海鮮聖地，23日上午台電不預警的停電1個小時，管理單未啟動緊急應變的發電機，攤販來不及應變，漁港魚市內攤販哀嚎表示，突如其來近1小時大停電，現值花枝產季所有攤販的花枝幾乎「反肚」（台語）死亡殆盡。

▲ 石門「富基魚市」大停電 高檔海鮮反肚被迫賤賣。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 石門富基魚市遇大停電！高檔海產翻肚只能賤賣，攤販怒：管理商的緊急發電機呢？（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

23日早上10時7分台電公司基隆營業處八堵變電所發生輸電系統故障，導致基隆地區、北海岸、東北角不預警大停電，影響約39萬戶用電。新北市石門區「富基魚市」首當其衝，活海鮮沒有供氣持續1小時，花枝等大部分高檔海鮮紛紛「反肚」死給你看，攤販哀嚎表示，沒有預警的停電攤販措手不及，而新北市政府農業局委外的生活家管理廠商也未將應變的發電機啟動，導致如此慘重的損失。

大部分攤販質疑表示，負責營運管理的生活家公司發電機，每逢停電從未啟動發電，23日因停電時間長達1個小時，才會導致富基魚市許多攤販高檔海鮮死傷慘重；不少攤販還緊急將部分魚貨趕快安置於漁港的海水內，減少部分損失，但花枝、龍蝦等就無法移置，只能眼睜睜看著翻肚。因為新冠肺炎影響，遊客量已經非常少，23日發生大停電，高檔海鮮又死傷慘重，非常無奈！

攤販表示，突如其來近1小時大停電，鄰近的萬里龜吼漁市都有啟動緊急發電機，唯獨富基漁港有後備電力裝置，卻無法啟動，生活家公司難辭其咎，難道發電機是用來驗收檢查？依規定應該定期檢查用油及試啟動！而且每次停電皆未啟動，不斷請公司檢修，卻沒有下文。盛產花枝一隻價值約300-500元，現在頂多一隻賣100元，螃蟹，龍蝦，鮮魚也逃不過死劫，現在通通只好賤賣。

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▲ 石門「富基魚市」大停電 高檔海鮮反肚被迫賤賣。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 當季盛產花枝一隻價值約300-500元將近全數死亡。

▲ 石門「富基魚市」大停電 高檔海鮮反肚被迫賤賣。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 高檔海鮮「反肚」死傷慘重，攤販現在通通只好賤賣。

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