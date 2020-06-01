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海科大重機情侶慘死輪下！母親崩潰「辦冥婚」：讓他們一起走

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▲▼新北板橋重機2死，張女救生員受訓畫面。（圖／家屬提供）

▲海科大情侶遭水泥車輾斃。（圖／死者家屬提供）

記者柯振中、陳以昇／新北報導

海洋科大一對情侶1日騎乘重機行經板橋，卻不慎與違規左轉的水泥預拌車發生擦撞，導致2人當場身亡，讓家人傷心斷腸。21歲張姓女死者的母親得知消息，崩潰在鏡頭前哭喊，希望能替2人舉辦冥婚儀式，讓2人一起走。

22歲陳姓男科大生1日載著張姓女友，準備前往八里區練習游泳，卻與違規左轉的水泥預拌車發生碰撞，導致重機撞進水泥車底，張女甚至還被車輛輾過，2人當場失去生命跡象。

▼女大生母親聽聞女兒死訊，鏡頭前大哭。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼新北重機2死，死者張女母親。（圖／記者陳以昇攝）

張女的母親得知狀況，崩潰出面說明，女兒出門前還問她「我今天穿的有漂亮嗎」，沒想到成了兩人最後的對話。張母提到，女兒與男友感情很好，2人雖然還沒畢業，但有規畫結婚，她也非常喜歡女兒的男友，沒想到突然接獲噩耗。

張母說，希望能夠替2人辦冥婚儀式，「讓他們一起走，希望他們就在那邊好好過」，有伴才不會孤單，但詳細狀況仍要與陳男的父母討論。

▼情侶慘死輪下，女子母親希望能替2人辦冥婚。（圖／翻攝陳男IG）

▲▼ 海洋科大情侶檔慘死水泥車輪下 。（圖／翻攝陳男IG）

水泥預拌車駕駛釀禍，向警方坦承，知道路段禁止左轉，但工地就在一旁，轉個彎就能抵達，懶得迴轉，想要省時間，沒有看對向來車直接左轉，發現時已經來不及，他也很後悔。詳細肇事原因為何，仍待警方進一步釐清。

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