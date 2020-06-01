美國示威擴散全國　陸外交部：再次反映美國種族、警暴問題嚴重！

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

「佛洛伊德之死」爆發的示威活動蔓延全美國，且衝突等級不斷升高。對此，大陸外交部發言人趙立堅6月1日表示，當前事態再次反映了美國國內種族歧視、警察暴力執法的問題嚴重性和解決有關問題的緊迫性，希望美政府維護保障少數族裔合法權利。

▼美國各地都爆發大規模示威活動。



趙立堅提到，中國關注美國因「佛洛依德之死」引發的事態發展，「『黑人的命也是命』（Black Lives Matter），他們的人權也要得到保障。」

趙立堅指出，美國少數族裔遭受種族歧視是美國社會痼疾，當前事態再次反映了美國國內種族歧視、警察暴力執法的問題嚴重性和解決有關問題的緊迫性，希望美國政府採取切實措施履行其根據《消除一切形式種族歧視國際公約》應承擔的義務，維護和保障少數族裔的合法權利。

非洲一些國家的領導人近日公開譴責美國白人警察的暴力執法。趙立堅表示，非洲國家和人民在種族歧視問題上曾遭遇過慘痛不幸，一直為反對種族歧視與隔離不懈抗爭，非盟和非洲國家領導人紛紛就美國當前有關事態發出反對種族歧視的正義呼聲，代表了國際社會的普遍共識，希望美方正視並認真傾聽，「中方對非洲的正義呼聲表示聲援和支持，願同非方一道，堅定反對一切形式的種族歧視行為，以及煽動種族歧視和仇恨的言論。」

▼警員在示威群眾前單膝跪地，表達立場。

