英國政府不排除5年內承認台灣？　外交部：台英各領域都有進展

▲英國首相強生（Boris Johnson）。（資料照／路透）



記者陶本和／台北報導

根據英國「週日快報」（Sunday Express）報導，英國政府正在研議如何進一步支持台灣，甚至可能在5年內正式承認台灣。對此，我外交部1日表示，台英關係不斷提升，接下來會持續合作，不會依此報導有其他評論。

根據「週日快報」的報導，在近期新冠肺炎疫情，以及香港事件，讓英國當局非常不滿，甚至引述消息人士說法，「如果我們最終承認台灣，並與其他國家一起軍事援助台灣，不要感到驚訝。」

對此，外交部發言人歐江安1日表示，外交部已注意到相關報導，強調近年來台英關係不斷增長，在各項領域都有實質進展，未來將持續強化與包括英國在內的理念相近國家的廣泛合作，而外交部不會就這則報導本身作出評論。

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